آستان قدس رضوی از ورزش همگانی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برادران دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال کشورمان به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اظهار کرد: این مراسم به‌دلیل اهمیت ویژه و لزوم حفظ وحدت بین اهالی فوتبال کشور با حضور جمع زیادی از مسئولان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان به تیم ملی برگزار شد.

وی افزود: بنا به گفته مدعوین، بدرقه ملی‌پوشان از سوی خادمین بارگاه منور امام رضا(ع) از نقاط عطف و شورانگیز این مراسم بود.

برادران تصریح کرد: آستان قدس رضوی چه در زمینه برپایی غرفه در حاشیه مراسم و چه در زمان اجرای مراسم در تالار وحدت، حق مطلب را ادا کرد و بازیکنان تیم ملی نیز نسبت به حال و هوای بخش پایانی مراسم که با بدرقه نمادین، اهدای هدایای متبرک و بوسه بر پرچم سبز گنبد امام رضا(ع) همراه شد، رضایت کامل داشتند.

رئیس هیأت فوتبال خراسان رضوی در ادامه به فعالیت‌های خیرخواهانه آستان قدس رضوی در توسعه ورزش همگانی و کمک به تعالی ورزش قهرمانی پرداخت و گفت:با توجه به نگاه مثبت تولیت آستان قدس رضوی به ورزش در این زمینه اقدامات مناسبی صورت گرفته که غالب این اقدامات در راستای مأموریت این آستان در حوزه ورزش معطوف به بخش همگانی بوده است.

برادران گفت: در بخش قهرمانی نیز شاهد حمایت‌های خوبی از سوی آستان قدس رضوی بوده‌ایم و در این زمینه امکانات مطلوبی همچون ورزشگاه مدرن امام رضا(ع) در اختیار ورزشکاران قرار گرفته است.

وی بیان کرد: امیدواریم حمایت‌های آستان قدس رضوی همچنان تداوم پیدا کند و در آینده نزدیک بتوانیم از این مسیر در راه تعالی ورزش به‌ویژه در حوزه پرورش نیروهای مستعد و حمایت از بخش قهرمانی گام‌های بزرگتری را برداریم.