به گزارش خبرگزاری مهر، «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی بار دیگر از سرسپردگی این کشور به آمریکا پرده برداشت.

وی ساعاتی پس از گزافه گویی های وزیر خارجه آمریکا در خصوص ایران، در پیامی توییتری ذوق زدگی خود را به نمایش گذاشت و نوشت: «مایک پمپئو» راه درستی را در قبال ایران در پیش گرفته است.

به ادعای قرقاش، اقدامات هماهنگ علیه ایران به این کشور می فهماند که تلاشش برای گسترش نفوذ در منطقه نتیجه ای ندارد.

وزیر مشاور در امور خارجه امارات پیش از این نیز از تعهد کشورهای اروپایی برای حفظ برجام سخت برآشفته و از اروپایی ها خواسته است که به ایران کمکی در زمینه حفظ برجام نکنند.