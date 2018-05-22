۱۱۸گفتمان دینی مبارزه بامواد مخدر در مساجد خراسان جنوبی برگزار شد

حجت الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب های اجتماعی موجود در جامعه بیان کرد: متاسفانه مواد مخدر از جمله آسیب هایی است که تمام دارایی انسان را با خود نابود می کند.

وی با بیان اینکه تاکنون فعالیت های زیادی در حوزه فرهنگی و پیشگیری مبارزه با مواد مخدر انجام شده است، افزود: آموزش مهارت های زندگی، برگزاری گفتمان های دینی و برگزاری کارگاه های سبک های فرزند پروری و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر به خانواده ها از جمله اقدامات انجام شده است.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: تاکنون در این زمینه ها ۱۱۸ گفتمان دینی در ۲۵۰ کارگاه برگزار شده و ۱۰ هزار و ۹۸۰ نفر نیز این آموزش ها را فراگرفته اند.

وی از اعزام ۱۲۰ مشاور مذهبی به سطح مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم خبر داد و گفت: این مشاورین برنامه هایی با موضوع های پیشگیرانه مدرسه مراقبت اجتماع محور، آموزش مهارت های مقابله ای و مدارس عاری از خطر اجرایی می کنند.

حجت الاسلام رضایی بیان کرد: ارائه آموزش های مهارت های زندگی ویژه مددجویان و سربازان زندان ها، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اساتید و برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مدیران و معلمان از دیگر برنامه های اجرایی شده است.

وی از تهیه و تولید ۱۰۰ بسته آموزشی خبر داد و گفت: این امر با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی در زمینه پیشگیری برای کلیه کانون های هدف اجرایی شد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: آموزش پیشگیری از اعتیاد در ۳۶ محله شهری و روستایی، برگزای مسابقات ورزشی و آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط های کارگری و صنعتی از دیگر اقدامات انجام شده است.