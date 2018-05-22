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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۷:۵۱

تاکید رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر اتحاد مردم در برابر عربستان

تاکید رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر اتحاد مردم در برابر عربستان

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در پیامی بر ضرورت اتحاد مردم این کشور در برابر اشغالگری عربستان سعودی و امارات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن با انتشار پیامی به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد روز ملی این کشور تاکید کرد که کشورهای همسایه و در رأس آنها عربستان اتحاد یمنی ها را خطری برای خود می دانند و باید در برابر آنها و اشغالگری خاک یمن توسط آنها متحد باشیم.

وی همچنین اشغال اراضی این کشور توسط آل سعود و امارات به ویژه اشغال جزیره سقطری را محکوم کرده و آن را نشانه طمع ائتلاف سعودی برای تجزیه یمن، غارت منابع، اشغال اراضی و نقض حاکمیت و استقلال آن دانست.

المشاط در ادامه این پیام، اتحاد میان مردم یمن جهت آزادی اراضی اشغالی را خواستار شد و ضمن محکوم کردن تعدی صهیونیستها به فلسطین و انتقال سفارت آمریکا به قدس، عدول از قبله اول مسلمانان را زمینه ای برای عدول از کعبه دانست که خطری واقعی برای وحدت مسلمانان، اعراب، دین و عقیده شان است.

کد مطلب 4302945

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