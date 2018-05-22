به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی روند جذب تسهیلات اشتعالزای روستایی اظهار داشت: حفظ اشتغال موجود، فعال کردن واحدهای راکد و احداث واحدهای جدید به ترتیب اولویت در دستورکار مسولان مربوطه قرار گیرد.

وی ضمن اشاره به اینکه تیم نظارت بر پرداخت تسهیلات در استان تشکیل شده است، تاکید کرد: فرمانداران نیز تیم نظارتی را در شهرستان ها تشکیل دهند.

وی با اشاره به اینکه به نحوه پرداخت تسهیلات در گذشته در کشور ایرادهای زیادی وارد بوده است، گفت: لازم است در پرداخت تسهیلات جدید رفع ایرادهای گذشته مورد توجه قرار گیرد.‌

درویشی با اشاره به اینکه روند جذب تسهیلات در استان مطلوب نیست، بیان داشت: نیاز است همه دست اندرکاران برای رفع کندی موجود به خصوص فرمانداران تلاش منسجم و جدی داشته باشند.

معاون استانداری ایلام با اشاره به اینکه صرفاً با پرداخت تسهیلات، اشتغال ایجاد نخواهد شد، ابراز داشت: باید به سایر لوازم ایجاد اشتغال از جمله آموزش و بازاریابی توجه شود.