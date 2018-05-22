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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۶

رئیس اتحادیه کبابی‌های کرمانشاه:

۱۲۰ حلیم فروشی مجاز در کرمانشاه داریم/ نرخ امسال حلیم ۸۰۰۰ تومان

۱۲۰ حلیم فروشی مجاز در کرمانشاه داریم/ نرخ امسال حلیم ۸۰۰۰ تومان

کرمانشاه- رئیس اتحادیه کبابی‌های کرمانشاه گفت: در حال حاضر ۱۲۰ واحد صنفی حلیم فروشی مجاز و ۱۵ واحد آش فروشی در کرمانشاه داریم.

بهروز مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نرخ امسال حلیم ۸۰۰۰ تومان، آش عباسعلی ۱۰ هزار تومان و نرخ آش رشته ۷۵۰۰ تومان در کرمانشاه است.

وی افزود: با توجه به اینکه همه ساله اتحادیه ما در طرح ضیافت ماه مبارک رمضان شرکت می کند، نرخ ها را تغییر ندادیم و همان نرخ سال قبل را در نظر گرفتیم.

رئیس اتحادیه کبابی‌های کرمانشاه گفت: در حال حاضر در کرمانشاه ۱۲۰ واحد صنفی حلیم فروشی مجاز و ۱۵ واحد آش فروش داریم در کرمانشاه داریم.

مرادیان همچنین بیان کرد: حدود ۴ واحد صنفی نیز در کرمانشاه آش رشته عرضه می کنند.

وی افزود: مردم از واحدهای صنفی که مجوز و پروانه کسب دارند خرید کنند زیرا واحدهای صنفی تحت نظر دامپزشکی و بهداشت محیط و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه هستند.

کد مطلب 4302950

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