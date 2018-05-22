کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی در شهرستان مهران

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت از سفره های آبی زیرزمینی اگر بیشتر از میزان تغذیه سالانه آنها باشد به تدریج باعث پایین رفتن سطح آب در این سفره ها می شود.

سطح آب وقتی پایین رود فضاهای خالی بین خاک که قبلا توسط آب پر می شوند به تدریج نشت می کند و باید برای تغذیه این سفره ها تلاش کرد تا از خسارات احتمالی جلوگیری کرد.

استفاده بی رویه از منابع آبی و بهره برداری غیر اصولی از روش های آبیاری مزارع از جمله عللی است که کاهش سفره های زیرزمینی آب را به دنبال داشته است.

در شهرستان مهران به دلیل استفاده زیاد از سفره های آبی زیرزمینی و میزان بارش های کم در سال های گذشته، سطح آب در این سفره ها کاهش چشمگیری داشته است و امروز مسئولان در تلاش هستند تا با روش های مختلف سفره های آبی زیرزمینی در مهران را تغذیه کنند.

استفاده بهینه از سفره های آبی زیرزمینی

نظام ملکشاهی فرماندار مهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقداماتی که در سال ۹۲ صورت گرفته است و دو مخزن بزرگ که در دشت مهران احداث شده، حدود ۷ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارد.

وی افزود: با بارش هایی که در سال جاری به خصوص در فروردین و اردیبهشت ماه در شهرستان وجود داشت، تعادل خوبی را سفره های آب زیرزمینی در منطقه فراهم کرده است.

ملکشاهی افزود: با اجرای روش های نوین آبیاری در مزارع و استفاده بهینه از سفره های آبی زیرزمینی و ایجاد چنین طرح هایی در مسیر روان آب ها می توان به سفره های زیرزمینی هم کمک کرد.