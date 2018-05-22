به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز سه شنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۵ بیشتر ازگله را لرزاند.

این زمین لرزه عمق ۱۰ کیلومتری زمین در حوالی ازگله از توابع استان کرمانشاه را به لرزه درآورد.

پس لرزه ها در استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد.