به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دهها نفر از فعالان فلسطینی با تجمع در بیت لحم، اعتراض خود را به برگزاری مراسمی از سوی کنسولگری آمریکا نشان داده و به سمت هیأت آمریکایی شرکت کننده در این مراسم لنگه کفش و تخم مرغ پرتاب کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی تصریح کردند که برگزاری هیچ گونه برنامه ای از سوی نهادهای آمریکایی در داخل اراضی اشغالی فلسطین را قبول ندارند. آنها همچنین پرچم های فلسطین و پلاکاردهایی در دست گرفته بودند که سیاست آمریکا در قبال مسأله فلسطین را محکوم می کرد.

آنها بر مخالفت خود با تصمیم ترامپ مبنی بر اعلام پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به این شهر تاکید کردند.

گفتنی است که آمریکا دوشنبه گذشته با وجود اعتراضات طرف های فلسطینی و جامعه بین المللی، سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۶ دسامبر گذشته قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته و دستور انتقال سفارت آمریکا به این شهر را داده بود.