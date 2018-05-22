به گزارش خبرنگار مهر، اردونشینان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی که از روز ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور در خانه کشتی تهران وارد مرحله جدیدی از تمرینات خود شده اند، با نظر کادرهای فنی خود به زورخانه نامجو رفتند و تمرینات ورزش باستانی را پیگیری کردند.

آزاد و فرنگی کاران اردونشین که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابتهای جهانی مجارستان آماده می کنند تا روز ۷ خرداد ماه در اردوی کنونی حضور خواهند داشت و سپس بعد از چند روز استراحت وارد مرحله جدیدی از تمرینات خود خواهند شد.

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا طی روزهای ۲۸ تا ۳۱ مردادماه با حضور مدعیان نامدار قاره کهن برگزار خواهد شد.