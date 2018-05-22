علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر مجموع دانش آموزان مقطع ابتدایی در استان زنجان را ۹۹ هزار و ۶۹۹ نفر اعلام کرد و افزود: در مقایسه با سال تحصیلی ۹۷-۹۶ حدود ۳ هزار نفر افزایش دارد.

وی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۹ هزار کلاس اولی در استان مشغول به تحصیل شوند و طی سال گذشته این تعداد ۱۸ هزار و ۵۷ نفر بود که در سال جاری تعداد دانش آموزان کلاس اولی افزایش دارد.

دبیر ستاد ثبت‌نام آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از شنبه، پنجم خردادماه در استان زنجان آغاز می‌شود و ثبت‌نام دانش آموزان در سایر مقاطع تحصیلی هم پس از برگزاری امتحانات و اعلام نتایج انجام می‌شود.

محمدی تأکید کرد: برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ پیش‌بینی‌شده است ۱۸۳ هزار دانش‌آموز مقاطع مختلف تحصیلی در ۲۳ هزار و ۹۱ مدرسه استان زنجان تحصیل خود را آغاز کنند.

وی افزود: سنجش سلامت نوآموزان و دانش آموزان پایه اول دبستان هم در پایگاه‌های ثابت که ادارات آموزش‌وپرورش تعیین می‌نمایند انجام می‌شود و ثبت‌نام نهایی آنان منوط به ارائه شناسنامه سلامت است.