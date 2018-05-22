به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریف صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) که برای هماهنگی تمامی دستگاه‌ها وادارات جهت برگزاری باشکوه مراسم‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: معرفی شخصیت والای امام راحل به نسل جوان در جامعه امری بسیار ضروری است و انتقال افکار و آثار آن حضرت به نسل های آینده وظیفه اصلی مسئولان و دستگاه های فرهنگی می باشد.

وی گفت: مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) یک تکلیف الهی است که با اتحاد و همدلی دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به نحو احسن باید انجام شود.

خرمی شریف گفت: شهرداری در ارائه خدمات به شهروندانی که به مرقد مطهر حضرت امام (ره) اعزام می‌شوند به نحو احسن خدمات‌رسانی خواهد کرد و در این خصوص کوتاهی صورت نمی‌گیرد.

شهردار قرچک افزود: مراسم‌های ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و مراسم بزرگداشت شهدای ۱۵ خرداد باید دلی انجام شود و مراحل ادارات را کنار بگذاریم.

شریف تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری از تمام امکانات و تجهیزات موجود برای برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و اعزام زائران به مرقد مطهر حضرت امام (ره) استفاده می کند.

جلسه هماهنگی بزرگداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) شهرستان قرچک با دستور جلسه هماهنگی تمامی دستگاه‌ها وادارات جهت برگزاری باشکوه مراسم‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.