مجوزهای هنری بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری در نامه ای به مدیران کل هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و دبیر کارگروه مد و لباس تأکید کرد بازبینی مجوزهای حوزه معاونت امور هنری براساس قوانین و اقتضائات و به منظور بهبود فضای کسب و کار هنر در اولویت قرار گیرد.

معاون امور هنری با اشاره به مجوزهای معاونت هنری در ۶ حوزه تعریف شده موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری، ساماندهی مد و لباس و مؤسسات فرهنگی تک منظوره تأکیده کرده است: به جاست برای تسهیل در امور اجرایی و فعالیت های حرفه ای هنرمندان، ساماندهی مأموریت ها، تکالیف قانونی معاونت و روان سازی برنامه های در دست اقدام، با همکاری مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مبنا و مرجع قانونی صدور هر یک از مجوزها را استخراج و ضمن تطبیق با قانون، وظایف و تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی(۱۳۶۵) و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازبینی مجوزها براساس قوانین و اقتضائات و به منظور بهبود فضای کسب و کار در عرصه هنر با قید فوریت و اولویت در دستور کار قرار گیرد.