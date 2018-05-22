چگونه اسکنر بدافزار مرورگر کروم را فعال کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاوتو گیک، نسخه ای از مرورگر کروم که برای نصب بر روی سیستم عامل ویندوز طراحی شده مجهز به یک اسکنر بدافزار به نام کلین آپ است.

این نرم افزار گاه به گاه در حین استفاده از مرورگر کروم فعال شده و به اسکن کردن محتوای وب سایت ها برای جلوگیری از نفوذ بدافزارها می پردازد، اما برای افزایش امنیت راه هایی برای فعال کردن این اسکنر به طور دستی نیز وجود دارد.

علاقمندان برای فعال کردن اسکنر یادشده می توانند در بخش تایپ آدرس، عبارت chrome://settings/cleanup را وارد کنند.

همچنین می توانند در بخش تنظیمات گزینه Reset and clean up و سپس Clean up computer را انتخاب کنند.

با این کار شما به اسکنر مرورگر کروم دسترسی می یابید و می توانید آن را فعال کرده و مورد استفاده قرار دهید.

کارشناسان می گویند اسکنر یادشده از کیفیت مناسبی برخوردار است و می تواند تعداد زیادی از بدافزارهای اینترنتی را شناسایی کند و لذا بهتر است کاربران خود نیز به طور دستی آن را برای اسکن کردن رایانه خود فعال کنند.