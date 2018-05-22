به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات ایران، عملکرد مثبت این بانک در حمایت از اجرای طرح های زیر بنایی بهداشتی، درمانی، توسعه و تامین منابع آب و همچنین بهینه سازی شبکه های آب و فاضلاب این استان در سال ٩٦ با تسهیلاتی بالغ بر ٥٤٤ میلیارد ریال، منجر به بهره برداری نهایی از بیمارستان ٢٠٠ تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، توسعه تصفیه خانه آب شرب این شهر، تجهیز واحدهای درمانی و بهداشتی و همچنین اجرای پروژه بهینه سازی شبکه آب و فاضلاب استان بوده که نقش مهمی در بهبود شرایط زیست محیطی و رفاهی مردم این استان ایفا کرده است.

علاوه بر این، حمایت‌های بانک صادرات ایران در تامین مالی برنامه های مختلف اقتصاد مقاومتی، موجب ارتقای سطح تولید، افزایش اشتغالزایی و بهبود معیشت در مناطق کمتر توسعه یافته سیستان و بلوچستان شد.

در این راستا، پرداخت ٣٢٢ میلیارد ریال وام حمایتی و سرمایه در گردش واحد های تولیدی، صنعتی و بازرگانی استان، اعطای ١٠٣ میلیارد ریال وام ساخت و خرید مسکن اقشار ویژه (خانواده های محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران)، تخصیص ٢١٥ میلیارد ریال برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و اهدای ١٧ میلیارد ریال وام قرض الحسنه اشتغالزایی مددجویان سازمان های حمایتی از جمله تلاش‌های صورت گرفته دراین بخش بوده است.

بانک صادرات ایران در این استان طی سال گذشته ٥٧١٩ فقره وام ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش بالغ بر ٥٧٢ میلیارد ریال پرداخت کرد.

گفتنی است، مانده تسهیلات بانک صادرات ایران در سیستان و بلوچستان تا پایان بهمن ماه ٩٦ قریب به ٥٨٠٠ میلیارد ریال بوده که نسبت آن به کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این استان، بالغ بر ١٠ درصد است.