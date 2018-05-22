توسعه بانکداری الکترونیک از سوی بانک شهر در ۳ سال گذشته

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان اینکه هم اکنون منابع بانک شهر به بیش از ۵۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است، گفت: افزایش منابع بانک شهر در ۳ سال گذشته روند بسیار خوبی را داشته و این موفقیت نشان از اعتماد عمومی به این بانک و ارایه خدمات متمایز به مشتریان شبکه بانکی است.

وی افزود: درآغاز شروع به فعالیت بانک شهر در سال ۱۳۸۸، سهم منابع شهرداری‌ها ۹۰ درصد و منابع مردمی ۱۰ درصد بود اما در حال حاضر سهم منابع شهرداری‌ها کمتر از ۵ درصد و منابع مردمی به ۹۶ درصد رسیده است.

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اینکه نقطه قوت فعالیت‌ها و پیشرفت‌های بانک شهر در سال های اخیر، سهامداران آن (شهروندان و شهرداری‌ها) بوده‌اند، ادامه داد: در سال‌های گذشته با وجود نوسانات و بحران‌های بزرگ در عرصه اقتصاد و تاثیر آن در شبکه بانکی، خوشبختانه منابع بانک شهر رشد داشته و در حوزه بانکداری الکترونیک نیز موفقیت‌های بسیاری کسب شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۲۶۲ شعبه این بانک در بیش از ۶۰ شهر کشور خدمات مالی و بانکی به شهروندان ارائه می‌دهند، ادامه داد: با توسعه پیشخوان‌های شهرنت ،هم اکنون ۳۵۸ دستگاه پیشخوان شهرنت در ۱۸۰ شهر کشور نیز در ساعات غیر اداری و حتی روزهای تعطیل به شهروندان خدمات بانکی کامل ارائه می‌دهند.

پورزرندی تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد از خدمات بانکی شعب، از طریق پیشخوان‌های شهرنت قابل ارائه است که این اقدام به دلیل تسهیل در دسترسی به خدمات، رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته است.

وی با اشاره به ۳ دوره حضور بانک شهر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب پایتخت و نمایشگاه‌های کتاب استانی به عنوان بانک عامل، تصریح کرد:این اقدام که در راستای تکریم اهالی فرهنگ با محوریت توجه به مسئولیت اجتماعی صورت گرفت، موجب افزایش سهم این بانک از بازار تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی شده است.

مدیرعامل بانک شهر در ادامه با تاکید بر وجود ظرفیت‌های متعدد در شهرهای مختلف کشور گفت: براساس سیاست‌گذاری‌های بانک، صد درصد منابع سپرده‌گذاران بانک شهر در هر شهر، در همان شهر و برای توسعه شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.