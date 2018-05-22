به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «خواب و خیال» که به آثار و اسناد خاندان پتگر اختصاص دارد توسط احمدرضا نوری گردآوری شده است که شامل بیش از ۹۰ اثر از استادانی چون علی‌اصغر پتگر، جعفر پتگر، نامی پتگر و نیما پتگر به همراه بیش از ۵۰ سند مختلف است.

نمایشگاه «خواب و خیال» روز جمعه ۴ خردادماه از ساعت ۱۸ افتتاح خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه تا تاریخ ۱ تیرماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در گالری سلام واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک‌وی، خیابان فیاضی (فرشته)، مجتمع «سام سنتر»، طبقه منفی۱ بازدید کنند.

گالری روزهای شنبه تعطیل است.