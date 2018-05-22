نصیرزاده: IOC با نفوذ دولت در کمیته ملی المپیک مشکل دارد نه بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک سال و نیم از ابلاغ قانون انتزاع و لزوم اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک می گذرد اما با وجود نهایی شدن پیش نویس اساسنامه در این کمیته و تصویب اولیه آن توسط کمیته بین المللی المپیک، این اساسنامه اصلاحی هنوز مرحله دوم تصویب یعنی بررسی توسط هیات وزیران و اخذ مصوبه توسط دولت را به سرانجام نرسانده است.

گفته شده که آنچه باعث عدم تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک در این مرحله شده، دریافت بودجه دولتی توسط کمیته ملی المپیک است. به همین دلیل این اساسنامه اصلاحی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شده تا در این مرکز بررسی و راه کاری برای آن اندیشیده شود.

این در حالی است که بنا به تاکید هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی ورزش، دریافت بودجه از دولت صرفا و به تنهایی دخالت و نفوذ دولت به حساب نمی آید و منافاتی هم با قوانین IOC ندارد. وی می گوید در واقع دستورات و نفوذی که بعضا دولت به خاطر حمایت های همه جانبه مالی خود از مجموعه کمیته ملی المپیک انجام می دهد دخالت به حساب می آید و این نکته ای است که با قوانین IOC در تضاد است.

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس، کمیته ملی المپیک در ایران جز «موسسات عمومی غیر دولتی» به حساب می آید، اظهار داشت: لفظ «غیردولتی» تا حدی فریبنده است به خصوص اینکه عنوان «عمومی» قبل از آن به کار رفته و این به معنی برتری بخش دولتی بر غیر دولتی می باشد.

وی به ماده ۳ قانون خدمات کشوری اشاره و تصریح کرد: طبق این ماده، موسسات عمومی به تشکیلاتی گفته می شود که بیش از ۵۰ درصد اعتبارات خود را می توانند تأمین کنند و این به این مفهوم است که اینگونه تشکیلات کمتر از ۵۰ درصد از دولت بودجه می گیرند. حال آنکه بودجه فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک به طور کامل از دولت تامین می شود.

این کارشناس حقوقی ورزش با تأکید بر اینکه کمیته ملی المپیک در بودجه کل کشور دارای ردیف اختصاصی است و سالیانه اعتبار دریافت می کند، گفت: به همین دلیل است که دولت به نوعی در تشکیلات کمیته ملی المپیک دخالت دارد و این موضوعی است که مورد قبول کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) نیست. پرداخت بودجه صرفا و به تنهایی دخالت و نفوذ دولت به حساب نمی آید.

نصیر زاده با یادآوری اینکه گفته شده دریافت بودجه دولتی دلیل توقف پروسه تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک شده است، تصریح کرد: کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی می توانند از هرجایی بودجه دریافت کنند اما نباید اجازه نفوذ در انتخاباتشان داده شود. این طور بگویم اینکه نهادی مثل کمیته از دولت بودجه دریافت می کند اصلاً مشکل ساز نیست به نوعی در تمام دنیا دولت ها به این گونه نهادهای ورزشی کمک می کند.

وی تأکید کرد: قطعاً پرداخت بودجه از دولت به کمیته عاملی نیست که حساسیت کمیته بین‌المللی المپیک را موجب شود. آنچه برای IOC اهمیت دارد این است که تحت هیچ شرایطی در انتخابات این نهاد و کلاً نهادهای ورزشی اعمال نفوذ نشود. در واقع اگر در این زمینه اساسنامه مشکلی نداشته باشد تأییدیه آن از طرف IOC انجام می شود.

به گفته نصیرزاده اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک در مجموع ایرادات زیادی دارد که باید تا قبل از رسیدن به مرحله نهایی و تصویب توسط IOC، برطرف شود.

این کارشناس حقوقی ورزش در پایان یادآور شد: اساسنامه ای که سال گذشته در مجموعه کمیته ملی المپیک اصلاح و پیش نویس آن تهیه شد توسط کفاشیان در اختیار من قرار گرفت. آن را به طور کامل مطالعه کردم و پی بردم چقدر به لحاظ نگارش، چیدمان، اولویت بندی حتی آداب اساسنامه نویسی ایراد دارد به همین دلیل شخصا نزد دبیرکل کمیته المپیک (شاهرخ شهنازی) رفتم و پیشنهاد دادم تا اساسنامه مورد بازنگری قرار بگیرد اما به این مسئله توجه نشد و به نوعی نخواستند که اساسنامه اصلاح شود حالا هم اساسنامه در مرحله تصویب توسط دولت باقی مانده است.