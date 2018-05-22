دو میلیارد تومان برای آزادی ۱۱۲مددجوی جرایم غیرعمد کرمان نیاز است

حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن گلریزان از شنبه هفته آینده و به مدت پنج شب در صدا و سیما مرکز کرمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مراسم هر شب با حضور یک صنف خاص از جمله بانکداری، ورزشکاران و اصناف برگزار خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون در کرمان ۱۱۲ زندانی جرایم غیرعمد وجود دارد که برای آزادی این تعداد زندانی دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی اضافه کرد: از این تعداد دو مورد دیه تصادفات، ۴۰ مورد مالی و مابقی مربوط به بدهکای مهریه و نفقه است.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان از برگزاری جشن گلریزان در شهرستان های استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.