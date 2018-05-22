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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۷

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان:

دو میلیارد تومان برای آزادی ۱۱۲مددجوی جرایم غیرعمد کرمان نیاز است

دو میلیارد تومان برای آزادی ۱۱۲مددجوی جرایم غیرعمد کرمان نیاز است

کرمان - مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان گفت: هم اکنون در کرمان ۱۱۲ زندانی جرایم غیرعمد وجود دارد که برای آزادی این تعداد زندانی دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن گلریزان از شنبه هفته آینده و به مدت پنج شب در صدا و سیما مرکز کرمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مراسم هر شب با حضور یک صنف خاص از جمله بانکداری، ورزشکاران و اصناف برگزار خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون در کرمان ۱۱۲ زندانی جرایم غیرعمد وجود دارد که برای آزادی این تعداد زندانی دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی اضافه کرد: از این تعداد دو مورد دیه تصادفات، ۴۰ مورد مالی و مابقی مربوط به بدهکای مهریه و نفقه است.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان از برگزاری جشن گلریزان در شهرستان های استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

کد مطلب 4303030

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