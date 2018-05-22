آگهی فروش طرح سیار ترافیک مشکوک و احتمالاً کلاهبرداری بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا با انتقاد از خرید و فروش کارتهای شناور در بازار آزاد اظهار کرد: هدف طرح ترافیک جدید، حذف رانت در ساماندهی طرح ترافیک بود تا هرگونه رانت، قطع و عدالت دسترسی به محدوده طرح ترافیک ایجاد شود، اما شاهد بیاخلاقی در این حوزه هستیم.
وی ادامه داد: شورا باید در خصوص شناسایی سازمان و نهادها و افرادی که قانوناً از این کارتها بهرهمند شده، اما غیرقانونی آن را خرید و فروش میکنند، شناسایی و آن را به اطلاع مردم برسانند.
محسن هاشمی در پاسخ به خداکرمی گفت: این موضوع به نظر مشکوک میآید و به کلاهبرداری شبیه است.
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