به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها که به بررسی مشکلات بانک‌ها در این حوزه می‌پردازد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از تهیه این گزارش تأکید کرد: ریشه‌یابی مشکلات بانک‌ها بسیار مهم است تا اینکه مشخص شود چطور باید فعال شود.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش خودش را در این خصوص آماده داشته باشد که هفته بعد در دستور کار قرار بگیرد.

گفتنی است در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته، آمده است: بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی و بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و بیش‌ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهوم پرداخته‌اند؛ همچنین بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر به میزان اصل، سود و وجه‌التزام به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهوم و غیرواقعی برای بانک‌ها تلقی می‌شود.

این گزارش افزوده است: بر اساس اظهارات قائم مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال ۸۵ مبلغ ۲۰۴ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۹۳ به ۸۶۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و طی این مدت بیش از چهار برابر شده است.

در پایان این گزارش، پیشنهاداتی برای اصلاح این فرآیند به صورت مبسوط ارائه شده است.