به گزارش خبرنگار مهر ،محسن هاشمی پیش از شروع بررسی دستورات شصت و پنجمین جلسه شورا با اشاره به برخورد جدید و افراط گرایانه آمریکا با مواضع معقول وصلح گرایانه ایران خصوصا در موضوع برجام که قطعا موج سرافکندگی سلطه گری در افکارعمومی جهان وسربلندی ایستادگی خواهد شد افزود: برای تقویت قدرت ملی همه جناح ها وجریانات سیاسی داخل کشور باید بجای کشمکش ها وتفرقه به همگرایی وحدت بخش روی بیاورند.

وی ادامه داد: در آستانه سالروز دو حماسه بزرگ قرار داریم، دو حماسه ای که توسط مردم آگاه ، انقلابی و مومن ایران اسلامی آفریده شدند ، سوم ودوم خرداد برای جامعه ایران یاداور لحظات شیرین و پرافتخاری از حماسه حضور است، حضور جوانان جان برکف و از خودگذشته در سوم خرداد ۱۳۶۰ در مسجد جامع خرمشهر و جشن آزاد سازی این نقطه پرافتخار از میهنمان از اشغال ارتش بعثی عراق وحضور کم نظیر و ماندگار آحاد مردم در پای صندوقهای رای و رقم زدن نصاب جدیدی از مشارکت مردمی و تثبیت مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در دوم خرداد ۱۳۷۶.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه بین این دو پدیده جدایی وجود ندارد ، چرا که همان نسلی که سوم خردداد ۱۳۶۰ را آفریدند بهمراه فرزندانشان ، دوم خرداد ۱۳۷۶ را خلق کردند گفت: اگر در یکی اشغال خرمشهر ، خطر مشهور ارتش وقوای نظامی صدام، ایران را تهدید می کرد در دیگری خطر نامشهود اما خطرناک تر نامیدی از صندوق های رای وشکاف بین مردم ونظام، جامعه ایران را به چالش کشیده بود و به همین خاطر مقام معظم رهبری در پیام خود ، حضور بی سابقه مردم را حماسه وتضمین کننده مردمسالاری و اقتدار نظام نامیدند.

هاشمی با تاکید بر اینکه مساله مهم ، در این حماسه برنده شدن یا بازنده شدن یکی از کاندیداها نبود نیز گفت: چرا که هر دو کاندیدای اصلی از چهره های ارزشمند و باسابقه انقلاب بودند، موضوع مهم در این انتخابات اثبات قدرت رای و تثبیت مردمسالاری در جمهوری اسلامی با وجود ادعای دشمنان انقلاب بود همانگونه که در متن پیام مقام معظم رهبری این موضوع تصریح شده است.

افزود: وی امروز نیز برای حفظ انقلاب اسلامی وانتقال آن به نسلهلای آینده موظفیم که پیوند میان رای مردم و اقتدار نظام را تقویت کنیم، پیوند میان آزادی و استقلال ، اسلامیت وجمهوریت ، مردمسالاری و دفاع از ارزشها را حفظ کنیم واجازه ندهیم کخ به اسم آزادی یا اسلام در جامعه بین این دو شکاف بوجود آید.

به گفته رییس شورای شهر تهران آیت الله هاشمی رفسنجانی از مصادیق بارز نگاهی وحدت گرا و فراتر از سلایق ودیدگاههای شخصی خود در مدیریت کشور بود.

وی در این باره ادامه داد: عملکرد ایشان در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ نشان از این مشی داشت ، اگرچه ایشان در مقام یک شهروند رای خود را به حجت الاسلام ناطق نوری دادند اما با آخرین خطبه نماز جمعه خود قبل از انتخابات ودستورات اکید مبنی بر حفظ امانت رای مردم در صنوقها که بنده بعنوان مسئول بازرسی ویژه رییس جمهور پیگیر و مجری آن بودم، نقش تاثیرگذاری در جلوگیری در ناامیدی و قهر مردم با صندوقهای رای و رقم خوردن حماسه دوم خرداد ایفا کردند.

رییس شورا در ادامه تاکید کرد: باید توجه داشت که سلیقه شخصی ما در گرایشات سیاسی و فکری نباید بر این وظیفه غلبه پیدا کند و به اسم رقابت به تخریب وتقابل دست زده وشکافهای موجود در جامعه را بجای ترمیم تعمیق کنیم.