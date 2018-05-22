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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۴

دادستان کرمان:

۲۴۹ کارگاه ساختمانی پرخطر در کرمان شناسایی شد

۲۴۹ کارگاه ساختمانی پرخطر در کرمان شناسایی شد

کرمان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به شناسایی ۲۴۹ کارگاه ساختمانی پرخطر در کرمان گفت: آمار فوتی های ناشی از حوادث کار ۶۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه صیانت از حقوق عامه در دستور کار ویژه دادستانی کرمان قرار دارد، گفت: به دنبال تشکیل کارگروه پیشگیری از حوادث حین کار در دادستانی کرمان در سال ۹۳ آمار فوتی های ناشی از حوادث کار در کرمان به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: آمار فوتی های ناشی از حوادث کار در یک سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.

سالاری با اشاره به فعالیت ۱۰ کارگروه فعال در دادستانی کرمان به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی و بیت المال افزود: کارگروه پیشگیری از حوادث بر لزوم پیشگیری از وقوع فوت های ناشی از سقوط از ارتفاع در کارگاه های ساختمانی تاکید دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به انجام ۴۲۱ مورد بازرسی طی سال گذشته از کارگاه های ساختمانی گفت: بر این اساس ۳۲۶ کارگاه اعلام نقض شده، ۲۴۹ کارگاه پرخطر شناسایی شده و ۱۱ کارگاه رفع تعطیل شده در کرمان گزارش شده است.

کد مطلب 4303060

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