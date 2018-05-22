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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰

فرمانده انتظامی غرب استان تهران:

سارق حرفه ای در شهرقدس دستگیر شد/اعتراف به ۳۰ فقره سرقت

سارق حرفه ای در شهرقدس دستگیر شد/اعتراف به ۳۰ فقره سرقت

قدس- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری سارق حرفه ای در شهرستان قدس خبر داد و گفت: این متهم به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری سارقی با ۳۰ فقره سرقت در شهرستان قدس خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان قدس ، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان این که ماموران با انجام کار فنی و تخصصی و تلاش چند روزه در این رابطه یک سارق حرفه ای را شناسایی کردند، افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضائی وارد مخفی گاه سارق مذکور شده و وی را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: متهم در بازجویی ها به 30 فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

خانچرلی گفت: وی با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4303070

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