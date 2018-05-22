سارق حرفه ای در شهرقدس دستگیر شد/اعتراف به ۳۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری سارقی با ۳۰ فقره سرقت در شهرستان قدس خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان قدس ، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان این که ماموران با انجام کار فنی و تخصصی و تلاش چند روزه در این رابطه یک سارق حرفه ای را شناسایی کردند، افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضائی وارد مخفی گاه سارق مذکور شده و وی را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: متهم در بازجویی ها به 30 فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

خانچرلی گفت: وی با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.