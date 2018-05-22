پیشرفت ۴۰ درصدی پایگاه اطفای حریق لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادپور اظهار داشت: در راستای تأکیدات استاندار لرستان مبنی بر پیشبینی تمهیدات لازم برای مقابله و پیشگیری از آتشسوزی در جنگلها و مراتع استان ستاد پیشگیری از حریق در استان تشکیل شده و مصوباتی در این خصوص داشته است.
وی افزود: بر همین اساس بهمنظور مقابله و پیشگیری از حریق در مناطق جنگلی و مرتعی استان اعتباری به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید ابزار و تجهیزات و رفع مشکلات منابع طبیعی و محیطزیست استان تخصیص پیدا کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر استفاده از تجهیزات جدید در راستای مقابله با آتشسوزیها تأکید کرد و گفت: بهمنظور خرید دستگاههای دمنده مخصوص اطفاء حریق، اعتباری به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مرادپور در ادامه به پیشرفت ۴۰ درصدی پایگاه اطفاء حریق استان اشاره کرد و بیان داشت: تأمین اعتبار لازم برای تکمیل و راهاندازی این پایگاه در اسرع وقت باید موردتوجه قرار گیرد.
وی بر هماهنگی دستگاهها در زمان آتشسوزی منابع طبیعی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به بند ۳ صورتجلسه شورای عالی مدیریت بحران استان بهمنظور تجهیز جوامع محلی از محل اعتبارات دهیاریهای استان لازم است تا با هماهنگی اعتبار لازم جهت خرید تجهیزات مقابله با حریق اختصاص داده شده و در اختیار دهیاریها قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر فرهنگسازی و استفاده از ظرفیتهای مختلف از جمله رسانهها در آموزش جوامع محلی تأکید کرد و افزود: فرمانداران شهرستانها باید از محل سرجمع اعتبارات، اعتبار لازم برای خرید تجهیزات و ادوات و ملزومات را در نظر گرفته و اقدامات انجام شده در این خصوص را کتباً به مدیریت برنامهریزی استان منعکس کنند.
مرادپور گفت: فرمانداران باید برگزاری جلسات هماهنگی در خصوص پیشگیری از حریق را هر ۱۵ روز یکبار برگزار کرده و نتایج و مصوبات جلسات را به ستاد مدیریت بحران و اداره کل منابع طبیعی استان اعلام کنند.
وی همکاری و حضور اورژانس ۱۱۵ در هنگام آتشسوزی در محل حادثه بهمنظور کمک به نیروهای درگیر در امر مهار آتشسوزی را ضروری دانست و گفت: پس از پایان فصل حریق هماهنگی لازم برای تقدیر و تجلیل از دستگاههای اجرایی پر تلاش در این حوزه به عمل خواهد آمد.
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