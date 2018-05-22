ووشوکار هرمزگانی مسافر برزیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین چرزه ووشوکار هرمزگانی عصر امروز موفق شد در آخرین مرحله رقابت های درون اردویی تیم ملی جوانان، حریفان را از پیش رو بردارد و فیکس تیم ملی شود.

اردوهای تیم ملی ووشو جوانان از ٢١ فروردین ماه سال جاری در آکادمی ووشو مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و سه تن از نمایندگان ووشو هرمزگان در این اردوها حضور داشتند که بنیامین تنی در بخش تالو و منصور دست افکن در بخش ساندا بترتیب در مرحله اول و دوم از ادامه حضور در اردوها خط خوردند.

ابتدا ١٥ ووشوکار در بخش تالو در اردوهای تیم ملی جوانان ماندنی شدند که پس از برگزاری انتخابی های مکرر در نهایت ٦ تالوکار به مرحله نهایی راه یافتند و مسافر برزیل شدند.

رقابت های جهانی ووشو ٢٠١٨ جوانان جهان قرار است از ٢٠ لغایت ٢٧ تیرماه سال جاری در شهر برازیلیا کشور برزیل برگزار شود.