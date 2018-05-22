طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی ارزی همچنان روی میز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر خروج طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ساماندهی بازار ارز از دستور کار، گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده و از نظر اعضای کمیسیون اقتصادی نیز منتفی نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ساماندهی بازار ارز به قوت خود باقی است، افزود: مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن یک بازه زمانی کوتاه به دولت برای بررسی نتایج عملکرد خود بر اساس شاخص های دیگر فرصت داده است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مجلس پس از فرصت مذکور به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی با داده های بهتری نسبت به گزارش خود به ساماندهی بازار ارز اقدام می کند، تصریح کرد: ارایه این فرصت بنا به تاکید دکتر لاریجانی رئیس مجلس برای انجام بحث های تخصصی بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه در جلساتی که در سال جدید پس از اولین هفته کاری مجلس تشکیل شد مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با کلیات طرح تدوین شده از سوی مجلس موافقت کرده اند، گفت: در خلال بحث های کارشناسی و کاملا حرفه ای مجلس با اقدام یک شبه دولت برای ساماندهی بازار ارز و لحاظ نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تک نرخی شدن آن مواجه شدیم.

پورابراهیمی با یادآوری نشست های کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته های اخیر با مسئولان عالی رتبه کشور با موضوع ساماندهی ارزی، افزود: هفته های گذشته جلساتی با دکتر لاریجانی و همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

وی ادامه داد: رییس مجلس نیز تاکید کرد که این جلسات کارشناسانه و تخصصی برای بهبود شرایط هر ماه با دولت برگزار شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس نیز پیرامون ساماندهی ارزی بوده است، افزود: درخواستی که دولت از مجلس داشت این بود که در این قضیه باید با حمایت های لازم بتوان این وضعیتی را که برای ساماندهی ارزی ایجاد شده به صورت مستمر ادامه داد.

وی با بیان اینکه برخی ایرادات وارده به طرح دولت برای ساماندهی ارزی محتوایی است، تصریح کرد: به طور مثال ایجاد بازار متشکل ارزی نیاز به این دارد که دولت تصمیماتی اتخاذ کند که بعضی از آن ها تصمیم جدید محسوب می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: اقدامات در حوزه ساماندهی بازار ارزی می تواند برای افزایش صادرات و نظارت دولت بر بازار و کنترل و حتی اداره وضعیت نظام ارزی کشور موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت به ایجاد بازار متشکل ارزی معتقد نیست، افزود: یکی از محورهای طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس ایجاد بازار متشکل ارزی است که دولت می گوید الان شرایط مهیا نیست.

پورابراهیمی ادامه داد: دولت فرصتی را از مجلس به جهت تحقق این موضوع مطالبه کرده و گفته که در یک بازه زمانی بحث بازار متشکل با دیدگاه نزدیک دولت و مجلس عملیاتی شود و ما بتوانیم بهتر عملکرد دولت را رصد کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهمیت ایجاد بازار متشکل ارزی هر چه بیشتر هویدا می شود، گفت: در خصوص اجرای طرح بعد از بازه زمانی طبق توافق با رئیس مجلس چند هفته ای آخرین ارزیابی را انجام داده و جلسات کارشناسی را باز هم با دولت برگزار می کنیم و نهایتا پس از جمع بندی اگر دولت محورهای کارشناسی کمیسیون را بپذیرد قاعدتا بر اساس آن جلو خواهیم رفت اگر نپذیرد که ادامه مسیر فعلی حامل هزینه هایی برای نظام است وارد بررسی طرح دو فوریتی با ارجاع به صحن علنی مجلس خواهیم شد.