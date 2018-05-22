سهم ایران از بازار جهانی مواد پیشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمود مهرداد شکریه درباره سهم مواد پیشرفته در اقتصاد و اشتغال جهان اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع بخشهای صنعتی که در حوزه مواد پیشرفته فعال هستند ارائه آمارهای مستقلی تحت عنوان اشتغال یا اقتصاد مواد پیشرفته بسیار سخت و چالشبرانگیز است.
وی با بیان اینکه این دغدغه طی سالهای اخیر بهویژه با بحثهایی که راجع به اقتصاد دانشبنیان در دنیا مطرح شده، در حال پیگیری است، خاطر نشان کرد: بدون تردید یکی از ارکان اقتصاد دانشبنیان مواد پیشرفته است. موادی که در آنها سهم دانش و فناوری افزایش یافته است. بنابراین انتظار میرود طی سالهای آتی با نگاه ویژه به جایگاه مواد پیشرفته در اقتصادهای ملی، شاهد تمایز این بخش بهعنوان یک سکتور مستقل با آمارهای مشخص باشیم.
دبیر ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی عنوان کرد: اما با این وجود، برخی از آمارهای بینالمللی جالبی درباره اهمیت اقتصادی مواد پیشرفته و تأثیرات آن بر سایر بخشها گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه گستره تعریف مواد پیشرفته یکی از محلهای اختلاف است که خود باعث تناقض در برخی از آمارها میشود، گفت: بر اساس گزارش یکی از سایتهای معتبر تحقیقات بازار، بازار جهانی مواد پیشرفته در سال ۲۰۱۵ به میزان ۷۶.۴۲ میلیارد دلار آمریکا برآورد و پیشبینی شده است که با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۴.۱۰ درصد، به رقم ۴۸.۱۰۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش یابد. بر اساس همین گزارش ۸ درصد از درآمد بازار جهانی مواد پیشرفته به منطقه خاورمیانه اختصاص دارد که بهطور تقریبی ۵.۳ میلیارد دلار است. عمده این بازار مربوط به ایران، ترکیه و عربستان است.
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