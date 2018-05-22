اعتبار ۳۶ میلیارد تومانی کمیته امداد برای تعامل با خیریه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در بیرجند اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) محرومیت زدایی را به عنوان یکی از وظایف ذاتی خود دنبال می کند و برای ماموریت هایی که در این حوزه انجام می دهد نیاز به انفاق مردم به عنوان یک منبع خیر دارد.

وی با بیان اینکه حوزه مشارکت های مردمی مسئولیت ترویج انفاق مردم و نهادهایی که در این مسیر می توانند کمک حال باشند را دارد، افزود: امروز هدف اصلی کمیته امداد در واقع مردمی سازی فرآیند محرومیت زدایی از خانواده ها و نیازمندان است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور ادامه داد: مردم کشور همواره در ایام مذهبی مانند عید فطر و قربان به عنوان همکاران و حامیان امداد در حال خدمت رسانی هستند و در این راستا طی سال گذشته دو هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان مشارکت خیرین را در محرومیت زدایی داشته ایم.

هفت میلیون و ۵۰۰ مشترک صدقات در کشور

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حوزه صدقات هفت میلیون و ۵۰۰ مشترک در کشور به امداد کمک می کنند، گفت: ۸۰۰ هزار حامی نیز در طرح اکرام و محسنین با کمیته امداد خمینی (ره) همکاری دارند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان اینکه کمیته امداد معتقد است مشارکت مردمی صرفا نقدی نیست چراکه مردم می توانند در حوزه خدمات کمک خوبی برای امداد باشند، عنوان کرد: در جامعه همه افراد متناسب با توانایی خود می توانند در محرومیت زدایی مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در بین نیازمندان تحت پوشش شش نیاز پایه مدنظر است، بیان کرد: یکی از نیازهای اساسی محرومین حوزه مسکن و اشتغال است که کارآفرینان و صاحبان سرمایه می توانند کمک خوبی در این حوزه داشته باشند.

ذوالفقاری با بیان اینکه نیاز به جهیزیه از دیگر نیازهای پایه نیازمندان امداد است، اظهار داشت: نیازهای آموزشی، سلامت و معیشت خانواده ها نیز از دیگر نیازهای اصلی محرومین است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز امداد درصدد است برای تامین نیاز نیازمندان با کل اقتصاد ایران ارتباط برقرار کند، افزود: به دنبال این هستیم که شرکت ها، صنایع و واحدهای تولیدی به عنوان حامیان حقوقی با کمیته امداد همکاری داشته باشند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان اینکه امروز صنایع و واحدهای تولیدی که در برند خود کمک به فقرا را ثبت کردند، موفقیت بیشتری را در کار خود مشاهده می کنند، گفت: خیریه ها با کمیته امداد در سرفصل کمک های مردمی، خدمات رسانی به نیازمندان و مددجویان مشترک هستند لذا مایه و ابزار لازم برای اتحاد اجرا فراهم است و باید از این فرصت استفاده کرد.

استفاده از نرم افزارهای اینترنتی جهت افزایش مشارکت های مردمی

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد امسال با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان برای مددجویان مشترک آماده تعامل با خیریه ها است، عنوان کرد: امداد به دنبال این است که جمع آوری کمک های مردمی برای جامعه اطمینان آور و با هزینه کم انجام شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه استفاده از نرم افزارهای مختلف سرعت کمک خیرین را به حداقل زمان خواهد رساند و امنیت کمک های مردمی را بالامی برد، اظهار داشت: حرکت امداد به سمت استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن ها در تخلیه صدقات و جذب کمک های مردمی است چراکه نشستن نرم افزارها در بستر تلفن همراه و اینترنت موجب توسعه مشترکین صدقات و مشترکین فرد محور خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروز هدف امداد توسعه خدمات الکترونیکی و جذب کمک های مردمی در بستر اینترنت و تلفن همراه است، بیان کرد: تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا در جذب کمک های مردمی جذبی هدفمند را داشته باشیم و بتوانیم منجر به کاهش فقر در خانواده های نیازمند شویم.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با تاکید بر اینکه افزایش اطلاعات خیرین باید در دستور کار کمیته امداد باشد، افزود: اگر بتوانیم اطلاعات بیشتری در اختیار خیرین قرار دهیم اعتماد آن ها بیشتر و به تبع آن مشارکت بیشتری را شاهد خواهیم بود.

پیش بینی دو هزار و ۳۰۰ میلیون تومان جذب منابع در سال جاری

وی با بیان اینکه هدفمند کردن نذر از دیگر اهداف کمیته امداد است، گفت: نذورات و خیرات زیادی وجود دارد که به مستحق واقعی نمی رسد که با مشخص شدن نوع نیاز خانواده ها می تواند هدفمند و در راه درست استفاده شود.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه طی سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان صدقه داشته ایم، عنوان کرد: همچنین در سال گذشته حدود ۵۵۰ میلیارد تومان در طرح اکرام ایتام و ۳۷۰ میلیارد تومان زکات واجب و مستحب در اختیار امداد قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی شده است که امسال بتوانیم دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان جذب منابع داشته باشیم، اظهار داشت: کمیته امداد آمادگی دارد در طرح ساخت مسکن با خیریه ها تشریک مساعی و مشارکت مالی داشته باشد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ انفاق و صدقات از مهم ترین اهداف امداد در سال جاری خواهد بود، بیان کرد: امداد آمادگی دارد در هر جایی که امکان جذب خیر وجود داشته باشد، ورود و برای نیازمندان گام موثری بردارد.

جمع آوری ۱۰۱ میلیارد تومان زکات فطریه

وی با بیان اینکه در ماه رمضان حجم صدقات مردم افزایش پیدا می کند، افزود: قریب به یک هزار مرکز نیکوکاری در کشور وجود دارد که در طرح های مبتنی به نیاز فعالیت دارند.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از بودجه زکات در طرح های عمرانی روستاها صرف می شود، گفت: سال گذشته ۱۰۱ میلیارد تومان فطریه جمع آوری شد که بخشی از آن ها بین نیازمندان مساجد توزیع شده است.