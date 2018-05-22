بارش باران در غرب کشور/ترافیک نیمه سنگین صبحگاهی در آزادراه کرج

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی و ترافیکی گفت: در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین (از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران - کرج (از پل فردیس تا پل کلاک) شاهد ترافیک روان هستیم.

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اضافه کرد: همچنین شاهد بارش باران در استان های کرمانشاه و ایلام(اکثر محورها) و استان آذربایجان غربی (محورهای نقده – پیرانشهر و پیرانشهر-سردشت) هستیم.

وی گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.