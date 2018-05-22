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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف ۱۴۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس زنجان و قم

کشف ۱۴۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس زنجان و قم

زنجان-فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۴۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در عملیات مشترک پلیسی توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر استان زنجان و قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار  علی آزادی بیان داشت: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مأموران مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از فعالیت یک نفر در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح کشور مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران در ادامه تحقیقات خود دریافتند این متهم قصد دارد مقدار قابل توجهی مواد مخدر را از استان‌های جنوب شرقی کشور به وسیله یک دستگاه تریلی «هوو» به یکی از استان‌های مرکزی کشور منتقل و توزیع کند.

آزادی تصریح کرد: عملیات دستگیری این متهم آغاز و با هدایت اطلاعاتی و فنی پلیس مبارزه با مواد مخدر زنجان متهم در اتوبان قم - کاشان توسط عوامل اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم دستگیر و خودرو توقیف و در بازرسی تخصصی از تریلی، مقدار ۱۴۰ کیلوگرم تریاک در قالب ۱۴ بسته را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد بیان داشت: بی شک احساس مسئولیت شهروندان در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق کالا و ارائه اطلاعات و اخبار پیرامون این معضل اجتماعی به مرکز فوریت‌های پلیس می‌تواند گام موثری در برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ باشد.

کد مطلب 4303122

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