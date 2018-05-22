تکلیف نیمکت ذوب آهن هفته آینده مشخص خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی ظرف چند روز آینده با باشگاه سپاهان اصفهان قرارداد می بندد تا جایگاه وی در راس کادر فنی ذوب‌آهن اصفهان خالی بماند.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان پس از جلسات فشرده ای که با سرمربی فصل گذشته تیمش داشت نتوانست وی را مجاب به ماندن در این تیم کند تا حالا محبور شود جانشین مناسبی برای قلعه نویی پیدا کند.

ذوب آهن اصفهان توانست با نایب قهرمانی در شانزدهمین دوره لیگ برتر، سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند. از این رو هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن می‌خواهد با توجه به بودجه باشگاه سرمربی با تجربه ای را برای موفقیت در فصل آینده انتخاب کند.

با این حال شنیده می شود آنها هنوز به گزینه نهایی نرسیده اند و قرار است در جلسه هفته آینده خود در خصوص این موضوع تصمیم گیری شود.