به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه ها شب گذشته در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این برنامه ضمن بزرگداشت مرحوم عباس درخشان به عنوان راهنمای موزه ملی که چندی پیش به دیار باقی شتافت از علی عزتی رئیس انجمن خود آموختگان و منوچهر لطفی رئیس انجمن مجموعه داران خصوصی، ناصر هوشمند وزیری مسئول غار موزه وزیری تقدیر شد.

در این برنامه «لوح تقدیر موزه برتر با شاخص کودک و نوجوان به موزه عروسک و اسباب بازی کاشان» و «لوح تقدیر موزه برتر در شاخص تلاش برای بقا به موزه شاهین شهر اصفهان»، «لوح تقدیر موزه برتر در شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی به موزه زمین شناسی گرگان»، «لوح تقدیر موزه برتر در شاخص خلاقیت و نوآوری به موزه سیار سفیران صلح و موزه های خودروهای تاریخی و دست ساز یزد»، «لوح تقدیر موزه برتر در شاخص گردآوری به موزه مردم شناسی نطنز»، «لوح تقدیر موزه برتر در شاخص معرفی به فراموزه دکتر رهگشای بادرود»، «لوح تقدیر موزه برتر در شاخص بازدید از موزه به موزه موسیقی اصفهان»، «لوح تقدیر موزه برتر در شاخص آموزش به موزه صلح تهران»، «لوح تقدیر موزه برتر در شاخص حفاظت و نگهداری به موزه کتب و نسخ خطی فولادشهر اصفهان»، «لوح تقدیر موزه برتر در شاخص توسعه مدیریت و پژوهش به موزه مردم شناسی لار در فارس» تعلق گرفت.

در بخش دیگری از این مراسم، کاخ مروارید استان البرز به عنوان موزه برتر در شاخص تلاش برای بقاء، سرای هیمن در شاخص اعمال استانداردهای فنی و موزه گلسنگ های ایران و موزه باستان شناسی و مردم شناسی خلیج فارس در شاخص کودک و نوجوان، عصارخانه شاهی اصفهان در شاخص معرفی، مجموعه فرهنگی تاریخی باغ اکبریه بیرجند در شاخص آموزش، حفاظت و نگهداری موزه تاریخ علوم اردبیل در شاخص روز جهانی تقدیر شد.

حوزه موزه های دولتی متوسط نیز «در شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی مجتمع رامسر، موزه نارنجستان قوام»، «در شاخص گردآوری، موزه تاریخ آمل»، «در شاخص آموزش، موزه علوم زمین از مشهد»، «در شاخص حفاظت، موزه سینمای ایران»، «در شاخص توسعه مدیریت و گردآوری، باغ موزه قصر»، «در شاخص کودک و نوجوان و اعمال استانداردهای فنی و فیزیکی، موزه بانک ملی»، «در شاخص خلاقیت، پژوهش و معرفی، موزه چینی خانه اردبیل» و «در شاخص تلاش برای بقا هیچ موزه ای» انتخاب نشد.

در این مراسم جایزه بخش مدیریت نیز به غار موزه وزیری تعلق گرفت. در حوزه موزه های دولتی بزرگ و در شاخص حفاظت و نگهداری و بازدید از موزه، کاخ موزه سعدآباد، موزه ملی ایران در شاخص معرفی، موزه علوم و فناوری در شاخص توسعه مدیریت، خلاقیت و نوآوری و آموزش، موزه آستان قدس رضوی در شاخص گردآوری، پژوهش و بازدید و در شاخص کودک و نوجوان اعمال استاندارهای فنی، توسعه فیزیکی، بازدید، حفاظت کاخ موزه گلستان معرفی شدند.