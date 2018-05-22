به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

با اعلام این دستور کار، تعدادی زیادی از نمایندگان مخالف با این طرح، مقابل تریبون مجلس جمع شدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی مبنی بر استعماری بودن این کنوانسیون، خواستار مسکوت ماندن بررسی آن در صحن علنی مجلس شدند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، محسن کوهکن نماینده لنجان و نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد مقابل تریبون مجلس جمع شده و با صدای بلند با این لایحه مخالفت کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تقاضای نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه گفت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، مسکوت ماندن لایحه پیوستن به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم مشروط به قبول کردن دولت و نماینده دولت است، اما دولت درخواست مسکوت ماندن لایحه را نپذیرفته است؛ ۶ ماه که سهل است حتی مسکوت ماندن برای یک هفته را نیز نپذیرفته‌اند.

علاوه بر این تعدادی از نمایندگان خواستار غیرعلنی شدن جلسه و اعلام تنفس شدند، اما لاریجانی نپذیرفت و اعلام کرد: این لایحه در جلسه علنی بررسی خواهد شد.

به گزارش مهر، صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس این لایحه را مورد بررسی قرار داده و با این لایحه مخالفت کرده است.

علاوه بر این، بیانیه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص مخالفت با لایحه تأمین مالی تروریسم در صحن علنی توزیع شد.

سید حسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت این کمیسیون با این لایحه را اعلام کرد.