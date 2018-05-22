به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار قهرودی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان کار تهیه و ارسال ۳۸هزار بسته غذایی به ارزش هر بسته ۱۵۰ هزار تومان ویژه مناطق محروم و حاشیه شهرهای کشور آغاز شده است.

وی ادامه داد: انتظار می رود با سهم مشارکت استان‌ها به علاوه سهم ۳۸ هزار بسته‌ای آستان قدس رضوی، این میزان در مجموع به بیش از ۵۰ هزار بسته افزایش یابد.

خاکسار افزود: محتوای اقلام درون این بسته‌ها شامل یک کیلو برنج ایرانی، یک بطری روغن سه کیلویی، یک بسته ماکارانی ۷۰۰ گرمی، یک بسته سویا ۲۰۰ گرمی و عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود، لپه، قند و شکر هر کدام یک بسته یک کیلویی اعلام کرد که از شرکت فراورده‌های رضوی تامین شده است.

وی تصریح کرد: این طرح سال گذشته هم در ۱۳ استان کشور به اجرا درآمده بود که امسال به ۳۱ استان افزایش یافته است.