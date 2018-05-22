به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر سرمربی آبی پوشان که فصل موفقی را با این تیم سپری کرد و توانست محبوبیت زیادی در بین هواداران استقلال به دست آورد، در واکنش به خط خوردن چند بازیکن استقلال از لیست نهایی تیم ملی با آنها تماس گرفت و ضمن دلجویی، برای آینده به آنها امیدواری داد.

سید حسین حسینی، وریا غفوری و امید نورافکن ۳ بازیکن استقلال بودند که از لیست نهایی اعزام به جام جهانی بازماندند که این اتفاق با واکنش های زیادی همراه بود. به خصوص خط خوردن سید حسین حسینی و وریا غفوری باعث شد موجی از انتقادات به سوی کی روش سرازیر شود.