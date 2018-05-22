فرآوری گیاهان دارویی با توجه به خشکسالی فارس ترویج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، اسماعیل تبادار در سفر به شهرستان مرودشت از طرح تولید گیاهان دارویی ناسوت و کاغذ سازی زاگرس با تاکید بر اهمیت راه اندازی و بهره برداری از این طرح ها در ایجاد اشتغال و توسعه استان طرح ناسوت را زنجیره ای از فرآوری آزمایشگاهی مبتنی بر ضرورت کشت گیاهان با کمترین میزان مصرف آب به صورت دانش بنیان دانست و افزود: این طرح چند وجهی است و علاوه بر ارائه آموزش های حرفه ای، در بحث زنبورداری و فرآوری گیاهان دارویی نیز فعالیت می کند.

وی با اشاره به این که مدیران طرح ناسوت ابتدا از شناخت بازار شروع کرده و بازاریابی را در مرحله اول فعالیت خود انجام داده اند، افزود: در شرایطی که هنوز چرخه تولید در این مجوعه کامل نشده است بازارهای صادراتی تولیدات این مجموعه فراهم شده است و موفق شده اند محصولاتی مانند زعفران و عسل را به کشورهای دیگر صادر کنند.

استاندار فارس با تاکید بر این که در طرح ناسوت فراوری گیاهان دارویی به صورت دانش بنیان صورت می گیرد، ادامه داد: در موضوع بهره گیری از آب شور کارشناسان تحقیق و توسعه این مجموعه موفق شده اند با دانش فنی بومی، آب مورد استفاده برای کشاورزی منطقه را تولید کرده و از پساب تولیدی نیز کود لازم برای کشاورزی را فراهم کنند.

تبادار اظهار داشت: امیدوارم در فارس که در زمینه کشاورزی جایگاه برجسته ای دارد این گونه مجموعه ها که زنجیره تولید و فرآوری گیاهان دارویی را با رویکرد دانش بنیان صورت داده اند ایجاد شود و طرح ناسوت می تواند در این زمینه به عنوان یک الگو مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این که هر کدام از مدیران این مجموعه دانش خاصی در حوزه خاک، کشاورزی، حوزه آب و بازاریابی دارند، تصریح کرد: طرح ناسوت در ابتدای راه است و باید با ارائه تسهیلات و کمک های مورد نیاز، به اوج شکوفایی برسد و به عنوان یک الگو در استان فارس و کشور مطرح شود.

استاندار فارس با اشاره به این که شهرستان مرودشت قطب کشاورزی بوده، هست و خواهد بود، تاکید کرد: بحران آب باید نگاه ما را در حوزه کشاورزی تغییر دهد و مدیریت متناسب با اقتضائات زمان را دستور کار خود قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه جایگزینی محصولات و یا توسعه زمینه های گلخانه ای بایستی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، خاطر نشان کرد: مدیران باید در ارتباطات تنگاتنگ با مردم به آن ها توضیح دهند کشت های پرآب امکان پذیر نیست و کشت جایگزین متناسب با منطقه به کشاورزان معرفی شود؛ اگر کشت برخی محصولات را ممنوع می کنیم باید زمینه ای که معاش مردم را تامین کند، فراهم کنیم.