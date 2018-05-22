به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول یگانه در جلسه شورای اداری بناب با اشاره به افول ۷۰ الی ۸۰ درصدی تخصیص اعتبارات به بخش قرآنی گفت: ۳۰ خانه قرآنی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب در این شهرستان فعال هستند که یک هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش برده است و اگر امروزصحبت از کاهش ۲۵ درصدی آمار طلاق در شهرستان و کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد است، از نتایج برگزاری این کلاس های قرآنی است.

به گفته وی، در ایام ماه مبارک رمضان در ۳۰ مسجد این شهرستان برنامه های متنوع قرآنی در حال برگزاری است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بناب درادامه تصریح کرد: اگر این کلاس ها کمرنگ و یا تعطیل شوند شاهد افزایش آسیب های اجتماعی خواهیم بود و امیدواریم مسئولان و مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبارات قرآنی عنایت ویژه ای داشته باشند.