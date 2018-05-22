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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

معاون جدید فرماندار بناب مطرح کرد:

شهرستان بناب موتور محرکه آذربایجان شرقی

شهرستان بناب موتور محرکه آذربایجان شرقی

بناب- معاون جدید فرماندار بناب اظهار کرد: شهرستان بناب به موتور محرکه استان تبدیل شده است و اگر بتوانیم این مسیر رشد را ادامه دهیم، تحریم ها در مقابل تلاش مردم کارساز نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس سلطان پور در مراسم معارفه خود به عنوان معاون جدید فرماندار بناب افزود: تنها چالش پیش رو ایجاد یأس و نا امیدی در جامعه است و باید جلوی نا امیدی و یأس مردم را گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان بناب در بخش های مختلف تصریح کرد: اگر به همت مردم توجه کنیم، ممکن است به نفت هم نیاز نداشته باشیم.

معاون فرماندار بناب تأکید کرد: هر صدایی که برای ایجاد اختلاف و نا امیدی بلند شود برای منافع کشور خدمت نمی کند.

سلطان پور ادامه داد: تمام تئوری های نظام مدیریتی این است که مردم سرمایه اصلی نظام هستند و از این رو باید تلاش کنیم به این سرمایه اصلی نظام خدشه ای وارد نشود.

وی از تلاشگری مردم بناب به عنوان عامل موفقیت و پیشرفت و توسعه این شهرستان نام برد و گفت: باید زمینه شکوفایی مردم را محقق کنیم.

کد مطلب 4303168

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