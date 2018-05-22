شهرستان بناب موتور محرکه آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس سلطان پور در مراسم معارفه خود به عنوان معاون جدید فرماندار بناب افزود: تنها چالش پیش رو ایجاد یأس و نا امیدی در جامعه است و باید جلوی نا امیدی و یأس مردم را گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان بناب در بخش های مختلف تصریح کرد: اگر به همت مردم توجه کنیم، ممکن است به نفت هم نیاز نداشته باشیم.

معاون فرماندار بناب تأکید کرد: هر صدایی که برای ایجاد اختلاف و نا امیدی بلند شود برای منافع کشور خدمت نمی کند.

سلطان پور ادامه داد: تمام تئوری های نظام مدیریتی این است که مردم سرمایه اصلی نظام هستند و از این رو باید تلاش کنیم به این سرمایه اصلی نظام خدشه ای وارد نشود.

وی از تلاشگری مردم بناب به عنوان عامل موفقیت و پیشرفت و توسعه این شهرستان نام برد و گفت: باید زمینه شکوفایی مردم را محقق کنیم.