کمیسیون امنیت ملی لایحه CFT را به صحن مجلس گزارش نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از مطرح شدن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و پس از اعتراض برخی نمایندگان نسبت به این لایحه، سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این خصوص اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از اعلام وصول لایحه دولت برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، به بررسی مفاد و محتوای آن و پیشنهادات دولت در خصوص حق تحفظ پرداخت اما به چند دلیل صلاح نداست که آن را به صحن مجلس گزارش کند.

وی با اشاره به این دلایل تصریح کرد: این لایحه مخالف اصل سوم قانون اساسی است، چرا که استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان بر کشور می شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر دولت تلاش کرده که با حق شرط و بیانیه های صادرشده در مقدمه لایحه، از خسارات جلوگیری کند، ولی نظر کارشناسان حقوقی این است که حق شرط (حق تحفظ) و این بیانیه ها نمی توانند از خسارات جلوگیری کنند، لذا گزارش آن را به صحن مجلس ارائه نکردیم.