به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا، گفت: روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا اظهارات خصمانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کرد و تهدید کرد که اگر ایران مطابق اراده ایالات متحده عمل نکند، تحریم های شدیدی از سوی آمریکا را اعمال خواهد شد.



وی افزود: موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران به این اظهارات توسط رئیس‌جمهور اعلام شد اما چند سوال از مسئولین کاخ سفید مطرح است که شنیدن پاسخ های آن می‌تواند برای افکار عمومی مهم باشد. سوال نخست اینکه آیا آمریکایی ها موافق پیروزی انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی نه غربی بودند که پاسخ آن را باید از ژنرال هایزر بپرسند.



نوبخت ادامه داد: سوال دوم این است که آیا این اراده آمریکا بود که باعث نابودی هواپیماها و هلیکوپترهای آنها در طبس شد؟ سوال بعدی اینکه در سال ٦٠ که مقامات و مردم عادی در عملیات های تروریستی منافقین به شهادت می‌رسیدند، جمهوری اسلامی ایران تضعیف شد یا باعث قدرتمندتر شدن نظام ما گردید؟



سخنگوی دولت با بیان اینکه عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلی با کمک اطلاعاتی آمریکا به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بود، اظهار داشت: پاسخ این سوالات نشان دهنده این است که آیا آمریکا توانست بعد از اینکه اعلام کرد تحریم های فلج کننده علیه ایران وضع خواهد کرد و پرونده جمهوری اسلامی ایران را به شورای امنیت می‌برد، موفق شود؟



وی تاکید کرد: در چهل سال گذشته آمریکا و اقمار آن به هدف خود که همان تضعیف جمهوری اسلامی ایران است، نرسیدند. آیا بنیه دفاعی و یا اقتصاد کشور که به دنبال تضعیف آن بودند، ناکارآمدتر شده است؟ باید به گزارش صندوق بین المللی پول مراجعه کنید که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را هجدهمین اقتصاد دنیا برشمرده است.

نوبخت با بیان اینکه ما مکتبی داریم که از ابتدا با تهدید و تحریم دشمنان مواجه شده است، گفت: آیا واقعا اجاره نشینان کاخ سفید مطمئن هستند که اراده هایشان قبل از ترک کاخ سفید محقق خواهد شد و قبل از آن مردم آمریکا آنها را کنار نخواهند زد؟

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی، اظهار داشت: تلاش ما این بوده که تمام ارز مورد نیاز کشور را شناسایی کنیم. بر اساس آخرین گزارش ها از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو ماه گذشته برای ١٠٠ هزار و ١٩٨ قلم کالا، ١٤ میلیارد و ٣٤٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.



وی افزود: بر این اساس برای ٢٣٨٩ قلم کالای اساسی ١ میلیارد و ٩٦ میلیون دلار، برای ١٧ هزار و ٢٧٠ قلم کالای مصرفی ١ میلیارد و ٥١٨ میلیون دلار، برای ٥٩ هزار و ٤٢٤ قلم کالای واسطه ای ٨ میلیارد و ٥١٢ میلیون دلار، برای ١٥ هزار ٥٠٨ قلم کالای سرمایه ای ٢ میلیارد و ٦٦٥ میلیون دلار و برای ٥ هزار و ٥٩٩ قلم سایر کالاها ٥٣٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه صادرات نفتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: میزان واریزهای نفتی به خزانه در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته ٩٩ درصد افزایش یافته است. هر بشکه نفت در سال گذشته ٥٠ دلار بوده و در حال حاضر ٦٣ دلار است و میعانات نیز از ٥٢ دلار در سال ٩٦ به ٦٦ دلار در سال جاری رسیده است.

نوبخت در خصوص تراز بارزگانی کشور نیز، اظهار داشت: از اول فرودین ۹۷ تا ۲۹ اردیبهشت واردات و صادرات غیرنفتی و چمدانی بدین شرح است که واردات ما ۶ میلیارد و ۹۱۸ میلیون دلار و صادرات ما ۷ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده یک و نیم درصد رشد است.

وی در خصوص بودجه عمرانی کشور نیز، تاکید کرد: برای دستگاه های اجرایی ملی بالغ بر ١٣ هزار و ٦٣٩ میلیارد تومان تخصیص منابع داده ایم که بالغ بر ٧٧ درصد بودجه اجرایی آنهاست. ٩ هزار و ٦١٧ میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی استان ها بالغ بر ٨٦ درصد است تخصیص داده شده است. بودجه توازن ۱۲۰۸ میلیارد تومان تخصیص داده ایم که در مجموع ٢٨ هزار و ١٨٠ میلیارد تومان یعنی ٤٧ درصد بودجه عمرانی کشور در ٢ ماه ابتدای سال پرداخت شده است.

سخنگوی دولت در خصوص برنامه های اجرا شده در جهت حمایت از کالای ایرانی، گفت: سیاست های جدید ارزی خود اقدامی در حمایت از کالای ایرانی است چراکه کمک قابل توجهی به قطع قاچاق کالا خواهد کرد و علاوه بر آن دستگاه ها نیز ملزم شده اند از کالاهای ایرانی استفاده کنند.



نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون انتقادات رئیس جمهور و معاون اول از بی انگیزگی برخی مدیران در تریبون های عمومی، اظهار داشت: توجه دادن عالی ترین مقام اجرایی کشور به مدیران بویژه در شرایط فعلی کشور لازم است و همه ما باید تلاش کنیم تا با در کنار هم قرار دادن ظرفیت های کشور بدون دسته بندی های اصولگرا، اصلاح‌طلب و یا اعتدال گرا کار متناسب با انتظارات ملت را انجام دهیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری پیرامون گزارش دوتابعیتی ها، گفت: بین آمار ۳۷ نفری که وزارت اطلاعات اعلام کرده با آمار ۲۱۰ نفره هیئت تحقیق و تفحص اختلاف وجود دارد اما نظر ما روشن است. همواره بحث این بوده است که مدیران دولتی دوتابعیتی هستند. اینکه فرزند کسی در خارج از کشور تحصیل می کند و پاسپورت آنجا را هم دارد، موضوع دیگری است. آمار ۲۱۰ نفره مدیران دوتابعیتی که اعلام شده درست نیست زیرا وزارت اطلاعات تکلیف ۳۷ نفر را در این خصوص روشن کرده است؛ چرا که به هر حال وزارت اطلاعات ریزاطلاعات را در دست دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی پیرامون مطرح شدن ارسال نامه ای از سوی برخی از فعالان صنفی و اقتصادی به دولت برای افزایش قیمت ارز به ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، اظهار داشت: از وجود چنین نامه ای اطلاعی ندارم. در حالی که با نرخ فعلی ۴۲۰۰ تومانی تراز مثبت بازرگانی داریم، چه ضرورتی دارد که ارزش پول ملی مان را در برابر ارزهای خارجی تضعیف کنیم؟

وی در پاسخ به سوالی پیرامون امکان اضافه شدن آمریکا به مذاکرات جدید، تصریح کرد: با چه امید و اطمینانی با آنها مذاکره کنیم؟ کسانی که زیر مذاکرات قبلی که در سازمان ملل تایید شده است می‌زنند، تضمینی برای مذاکره با آنها وجود ندارد و آنها شایستگی این را ندارند که پای میز مذاکره با ملتی بنشینند که به عقود خود وفادار هستند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون اصرار دولت بر تصویب لوایح چهارگانه در مجلس، گفت: تصویب این لوایح به خواست آمریکا و یا حضور او در برجام نبود. ما بر اساس قوانین داخلی خودمان برای مبارزه با پولشویی و پروتکل های جهانی که در آن حضور داریم اقدام به این کار کردیم. امروز جهان یک طرف و آمریکا در طرف دیگر است و جهان مواضع جمهوری اسلامی ایران را تایید می کند. مذاکراتمان با اروپا برای تامین منافع ما از برجام فشرده است و دستگاه ها موظف شدند نقطه نظرات خود را به وزارت امور خارجه برای دریافت تضمین های لازم منعکس کنند.

نوبخت افزود: تصویب این لوایح به خواست آمریکا نبود که بخواهیم با خروج آن این لوایح را تصویب نکنیم، اتفاقا این لوایح به شفافیت مالی ما کمک می‌کند و اقمار کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی ما را سیاه نشان دهند خنثی می‌کند. فراموش نکنیم نمایش نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم با شفاف‌سازی فعالیت هسته‌ای ما که آژانس آن را تائید کرد، ‌خنثی شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون مطرح شدن بحث گفتگوی ملی در کشور، تصریح کرد: با گفتگوی ملی می توانیم نقطه های ابهامی که در خصوص یکدیگر داریم، برطرف کنیم. اینکه نسبت به برادر ایمانی خود گمانه ایجاد کنیم که او به ارزش های دینی و اسلامی پایبند نیست و خواهان تحمیل و تسلط اراده بیگانگان بر کشور است و از خواسته شود که عذرخواهی کند، صحیح نیست. ظن و گمان درست نیست و باید به دل‌مشغولی ها و نگرانی های برخی از برادران متدین‌مان گوش کرده و آنها را برطرف کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص خروج طرح ساماندهی بازار ارز از دستور کار کمیسیون اقتصادی و سوال از رئیس‌جمهور، گفت: نمایندگان متناسب با واقعیات وارد موضوعات می‌شوند. امروز که وارد شرایط با ثباتی شده ایم از تصمیم نمایندگان ملت استقبال می کنیم.

سخنگوی دولت افزود: اینکه رئیس‌جمهور برای پاسخ به سوالی به مجلس برود که بارها مسئولین مربوطه به آن پاسخ داده اند چه آورده ای خواهد داشت. البته اعضای دولت خود از خانواده مجلس هستند، اگر کسی به هر جهتی راضی نشود قانون تکلیف آن را مشخص کرده است.

نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت بنا ندارد پاسخی به سخنان روز گذشته پمپئو بدهد، تصریح کرد: وزیر امور خارجه امریکا مواضع ترامپ را تکرار کرد و حرف جدیدی نزد و ما هم به قدرت خودمان اطمینان داریم و مواضع و خواسته های وزیر امور خارجه آمریکا بی ربط است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تخصیص ٧ هزار میلیارد تومان در جلسه روز گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: فقر مطلق طبق سیاست های رئیس جمهور باید تا پایان دولت دوازدهم ریشه کن شود. برای حل مشکل خط فقر، سال گذشته ٤ هزار میلیارد تومان و امسال ٣ هزار میلیارد تومان برای ارتقاء پرداخت های مستمری بگیران تخصیص داده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص طرح انتقال پایتخت از تهران، گفت: اقدام ویژه ای در این خصوص انجام نشده است و طرحی است که دو دهه مطرح بوده و تاکنون اقدامی در جهت آن انجام نشده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت دولت بر بازار مسکن، تصریح کرد: امسال ٥٠ هزار واحد مسکونی در شهر و همین میزان در روستا جزو برنامه هایی در نظر گرفته شده است که عرضه مسکن را بالا خواهد برد. انتظار داریم نهادهای نظارتی اجازه ندهند عده ای به ناحق مردم را تحت فشار قرار دهند.

نوبخت در خصوص کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضان، گفت: دولت اجازه کاهش ساعت کار اداری را ندارد و مجلس باید در این خصوص قانون را اصلاح کند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر موضوع میزان افزایش حقوق، تصریح کرد: در موضوع اختلاف تفسیر تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور، مجلس حق قانونی دارد و اگر مراحل قانونی را طی کند، آن را اجرا خواهیم کرد. در طول دو ماه گذشته نتوانستیم حقوق ها را افزایش دهیم چراکه علاوه بر افزایش حقوق کارکنان شاغل باید ۳۴۰۰ میلیارد تومان نیز بین بازنشستگان برای همسان سازی پرداخت ها توزیع شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: پول این حقوق ها را به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده ایم، اما از آنجایی که باید برای پرداخت حکم صادر شود، اگر استفساریه توسط شورای نگهبان تایید شود، در حقوق های خردادماه لحاظ خواهد شد.

نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت قانون اصلاح نظام بانکی، اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی شامل مجموعه ای از اقدامات است که در ستاد اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ساماندهی به نظام غیر متشکل پولی و موسسات غیرمجاز اقدامی بود که در راستای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت. سال گذشته توانستیم ١٣ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی را تسویه کنیم و حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان سرمایه دولت نزد بانک ها را افزایش دهیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات پوتین مبنی بر اینکه نیروهای خارجی باید سوریه را ترک کنند و آیا این موضوع شامل ایران نیز می شود، گفت: حضور مستشاری ایران به خواست سوریه بوده است و قبل از کشور روسیه، جمهوری اسلامی ایران این کار را جهت مبارزه با تروریست ها انجام داد. البته باید تشکر کرد از کشور دوست‌مان روسیه که آنها نیز در این مبارزه حضور پیدا کردند.

وی گفت: اگر سوریه نخواهد، به حضور مستشاری‌مان پایان خواهیم داد. در این خصوص هیچ مشکلی نداریم و هر وقت رفع درخواست صورت بگیرد به حضورمان پایان خواهیم داد.

سخنگوی دولت در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون گزارش یکی از روزنامه ها در خصوص توافق محرمانه پاول دوروف مدیر تلگرام و دولت در تهران و عدم پایبندی تلگرام به این توافق، گفت: در مورد این موضوع اطلاعی ندارم و بی تقصیرم.