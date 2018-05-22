به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میثم میثمی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۷ و رییس فرهنگ سرای اندیشه از نخستین برنامه "سبوی عاشقان" در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: این برنامه که پیشکش شاعران آیینی به ساحت مقدس حضرت خدیجه کبری(س) ام­المومنین می­باشد، روز چهارشنبه هفته جاری در

فرهنگ­سرای اندیشه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم که با اجرای فضه سادات حسینی همراه است، سید حمیدرضا برقعی، نغمه مستشار نظامی، نفیسه سادات موسوی، ساجده جبار پور، مینا شیرخان، سیده تکتم حسینی، فاطمه نانی زاد، فاطمه افشاریان و محمدعلی بیابانی به شعرخوانی خواهند پرداخت.

میثمی اظهار داشت: این برنامه که در ذیل ویژه برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت ماه مبارک رمضان با عنوان ضیافت باران طراحی گردیده در تاریخ ۱۱ و ۱۲ خرداد ماه نیز به مناسبت رحلت امام خمینی(ره) و شهادت حضرت علی(ع) ادامه خواهد یافت.

گفتنی است نخستین برنامه سبوی عاشقان روز چهارشنبه ۲ خردادماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان بوستان شهید منفرد نیاکی(اندیشه) برگزار می شود و حضور برای عموم علاقمندان در این برنامه آزاد است.