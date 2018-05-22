به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، یازدهمین آیین انتخاب موزه‌های برتر عصر دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ همزمان با هفته بزرگداشت میراث فرهنگی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در این مراسم که جمع بسیاری از موزه‌داران و مسئولان سازمان میراث فرهنگی حضور داشتند، ۷۰ موزه منتخب با ۱۲ شاخص شامل آموزش، بازدید از موزه، معرفی، نگهداری و حفاظت، پژوهش، توسعه مدیریت، خلاقیت و نوآوری، گردآوری، تلاش برای بقا، شعار روز جهانی موزه، کودک و نوجوان و اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی مورد قضاوت و داوری قرار گرفتند.

در داوری ۶۰ پیشکسوت، موزه سینمای ایران از میان ۷۰ موزه با شاخص «نگهداری و حفاظت» در بخش موزه‌های دولتی متوسط به عنوان موزه برتر معرفی و قدردانی شد.

در یازدهمین آیین انتخاب موزه‌های برتر که به همت کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) برگزار شد، از هفت موزه‌دار فعال، درگذشته و پیشکسوت نیز قدردانی شد.

همچنین در این آیین پیام استرکیش لاروش مدیر و نماینده دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران توسط معاون مدیر دفتر منطقه‌ای غرب آسیا خوانده شد.

سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سیداحمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم (کمیته ملی موزه‌های ایران)، علیرضا قلی‌نژاد دبیر آیین معرفی موزه‌های برتر و عضو هیات اجرائی ایکوم، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران و محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه‌های کشور، از جمله افراد حاضر در یازدهمین آیین انتخاب موزه‌های برتر بودند.