مسعود حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب ۵ شهر کاندیدا «قزوین، شهرجدید پرند، تهران، یزد، مشهد» به عنوان پایلوت اجرا در محوریت حمل و نقل همگانی و تحقق اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی TOD، با بیان اینکه اجرای طرح T.O.D و تقویت زیر ساخت های لجستیک از مهمترین اهداف استان در حوزه اقتصاد حمل و نقل است گفت: حدود ۷۳ درصد جمعیت استان قزوین در حاشیه راه آهن سکونت دارند که این فرصت مناسبی برای بهره برداری از ظرفیت راه آهن و شهرسازی ریل پایه است.

وی با بیان اینکه قزوین همواره در تهیه طرح های بالادستی شهری و ترافیکی در کشور پیشرو بوده، افزود: خوشبختانه در سالهای گذشته طرح مجموعه شهری و طرح جامع حمل و نقل ترافیک قزوین با رویکرد تقویت حمل و نقل عمومی تهیه شده و می توان آنها را با محوریت طرح TOD مورد توجه قرار داد.

حق لطفی اضافه کرد: در طرح مجموعه شهری قزوین، اتصال شهرهای اقماری بیدستان، محمدیه، شریفیه، الوند، اقبالیه و محمودآباد نمونه به صورت ریلی دیده شده که این موضوع می تواند در توسعه این شهرها و همچنین توازن ارایه خدمت در سیستم حمل و نقل عمومی را برقرار کند.

مدیرکل راه و شهرسازی همچنین گفت: در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک قزوین هم اجرای خطوط BRT و تراموای شهری پیش بینی شده است.

دبیر ستاد بازآفرینی استان با اشاره به دستور وزیر برای اجرای طرح TOD در قزوین گفت: اجرای دو خطه کردن پروژه راه آهن تهران – قزوین – زنجان و احداث راه آهن قزوین – رشت، باعث شد توسعه ایستگاه راه آهن در دستور کار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد که ما از این فرصت استفاده کرده و بحث بازآفرینی محله راه آهن را نیز همراه آن طرح کردیم.

حق لطفی تاکید کرد: طرح این مباحث و همچنین وجود سایر ظرفیت های موجود در استان سبب شد که موضوع توسعه مبتنی بر حمل و نقل مورد توجه این اداره کل قرار گرفته و تلاش کنیم این پروژه ها را در کنار موضوعات دیگری نظیر تقویت گردشگری و بازآفرینی محلات تاریخی و بافت های ناکارآمد شهری را در دایره ی بزرگتری به عنوان TOD مد نظر قرار دهیم.

وی افزود: تشکیل کارگروه TOD در استان و در اداره کل، همراهی استاندار، نمایندگان مجلس استان، معاون عمرانی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مجموعه شهرداری و همچنین تمایل سرمایه گذاران در کنار ظرفیت های بسیار زیاد قزوین، موجب شد قزوین به عنوان پایلوت اجرای طرح TOD در کشور انتخاب شده و حکم مدیر اجرایی این طرح برای مدیرکل راه و شهرسازی استان از سوی معاون حمل و نقل وزارت متبوع ابلاغ شود.

حق لطفی عنوان کرد: در همین راستا مقرر شد مبلغ ۳ میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای طرح مطالعاتی این طرح از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در اختیار این اداره کل قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به طرح این موضوع با سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور گفت: چند نماینده از شرکت ژاپنی جایکا به شهر قزوین آمده و پس از بازدید از ایستگاه راه آهن، بافت های مرکزی شهر، آثار تاریخی و گردشگری آن، قزوین را به عنوان یکی از نمونه های مناسب برای اجرای طرح TOD اعلام کردند.

حق لطفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر توانسته ایم قول مساعد سازمان شهرداری ها برای فروش اوراق مشارکت طرح را جلب نموده و تهیه شرح خدمات طرح توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل TOD را برای شهر قزوین در دستور کار قرار دهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی تهیه راهنمای ملی TOD به عنوان یک سند بالادست را ضروری دانست و عنوان کرد: همراهی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، تامین ناوگان ریلی مناسب و کافی، توجه مشاوران راه آهن در طراحی ایستگاه ها به موضوع TOD و تقویت و همراهی بیشتر مدیریت شهری و شهرداری با مجموعه راه و شهرسازی از دغدغه هایی است که در این حوزه وجود دارد.

حق لطفی با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: برقراری یکپارچگی میان اقدامات شرکت راه‌آهن در محدوده ایستگاه راه‌آهن، شرکت بازآفرینی شهری به‌عنوان ارتباط بین این موضوع و بازآفرینی، همچنین معاونت شهرسازی در خصوص لحاظ نمودن تغییرات در طرح جامع شهر قزوین ازجمله وظایف و اختیارات اداره کل و راه و شهرسازی معین شد.

وی افزود: در ادامه به بیان اهمیت تأمین ناوگان مناسب و کافی برای ترغیب مسافران به استفاده از حمل‌ونقل همگانی در رقابت با خودرو شخصی و ایجاد خط BRT در راستای ایجاد یکپارچگی در حمل‌ونقل همگانی برای انتقال مسافران به سایر نقاط شهر قزوین پرداخته و تأکید شد.



