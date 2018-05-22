به گزارش خبرنگار مهر نایب رییس مجلس شورای اسلامی در همایش روز جهانی تنوع زیستی که هماکنون در سالن همایشهای بینالمللی سازمان حفاظت محیط زیست در حال برگزاری است گفت: این که باید بدانیم کیستیم، از کجا آمدهایم و به کجا میرویم را میتوان در رشتهها و حوزههای مختلف در نظر گرفت. مشکل در کشور ما این است که همین را نمیدانیم. اولین و لازمترین کار برای هر تصمیمی وجود داده است.
مسعود پزشکیان افزود: ما به عنوان پزشک هم تنها وقتی دادهها را جمع کردیم میتوانیم نسخه بنویسم. اگر دادههای لازم را جمع کنیم و مبنای علمی درست داشته باشد میتوانیم تصمیم درست بگیریم. در غیر این صورت نسخه ما جواب نخواهد داد. در همه چیز این مملکت، برای هر تصمیمی قدم اول داشتن دادههای درست و جامع است.
وی ادامه داد: دو مساله داریم، تصمیم درست گرفتن و بعد تصمیم درست را اجرا کردن. به نظر من برای همه مسائلی که در این جلسه مطرح شد، قدم اول این است که دادههای موجود را در اختیار داشته باشیم. در دنیای کنونی به دست آوردن داده و کنترل داده مثل آب خوردن است. الان نرمافزاری از آن سر دنیا کوچه پسکوچههای ما را به رانندگانمان نشان میدهد و به ما میگوید از کدام طرف برویم. بعد در این مملکت خاک ما را از بین میبرند و زمینهای ما را از بین میبرند اما نمیتوانیم کاری بکنیم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چندین سال پیش مجلس مصوب کرده کاداستر و نقشه زمینهایمان را در بیاوریم و بر آن اساس به سادگی با متخلفان برخورد کنیم. این کار را نکردهایم و ستاد مبارزه با زمینخواری و قاچاق و پولشویی درست میکنیم. تا زمانی که دادههای درست را نداریم صد تا ستاد هم درست کنیم به جای نمیرسیم.
پزشکیان با اشاره به فناوری «اینترنت چیزها» و امکاناتی که این فناوری برای مدیریت فردی یا ملی در اختیار قرار میدهد گفت: امروز فقط یک عزم، یک مهارت، و یک دانستن لازم است. ما اگر باور داشته باشیم و از علممان استفاده کنیم غیرممکن است وضعیت آب و خاک و تنوع زیستی ما از چیزی که میخواهیم خارج شود. وقتی که خارج میشود یعنی ما مقصریم. ما خوب معاینه و آزمایش نکردهایم.
وی یادآور شد: در استان ما راحت زمین را برمیدارند و شخم میزنند و بعد هم سند درست میکنند و زمینخواری میشود اما مسئول مربوطه در اتاقش نشسته و بیرون نمیآید. وقتی ابزار نداری از داخل اتاقت که نمیتوانی برخورد کنی. باید ببینی و بخواهی که بتوانی جلوی تخلف را بگیری. اگر ما زمین و آب را از دست بدهیم و با طبیعت، خشن برخورد کنیم طبیعت چنان برخوردی با ما خواهد کرد که هیچ یک از ما نتوانیم در این سرزمین زندگی کنیم. شوخی به طبیعت به نابودی ما منجر میشود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زندگی بیمعنی است اگر آب و خاک را نتوانیم مدیریت کنیم. مگر میتوان توسعه داشت و به آب و خاک بیتوجه بود. این توسعه بی معنی است و همه چیز ما را به خطر میاندازد. برای این باید در مجلس و همه ساختارهای اداری بیاندیشیم.
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