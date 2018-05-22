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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

رئیس سازمان امور دانشجویان خبرداد؛

راه اندازی پایگاه های اورژانس در دانشگاه های کشور

راه اندازی پایگاه های اورژانس در دانشگاه های کشور

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از راه اندازی پایگاه های اورژانس در دانشگاه های کشور و توسعه خدمات اورژانسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی صدیقی با اشاره به امضای تفاهم نامه وزارت علوم و سازمان اورژانس گفت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته در جهت تسهیل فوریت های پزشکی به دانشجویان و آموزش کمک های اولیه به آن ها تفاهم نامه ای با سازمان اورژانس کشور امضا رسید تا مراکز اورژانس در دانشگاه های تاسیس شوند.

وی با اشاره به راه اندازی آزمایشی پایگاه اورژانس دانشگاهی افزود: سال گذشته در چند دانشگاه به صورت نمونه مراکز اورژانس را راه اندازی کردیم و با توجه به نتایج خوبی که در این زمینه مشاهده شد، تصمیم گرفتیم در هر دانشگاهی که شرایط ایجاد یک پایگاه اورژانس را دارد، این مرکز فوریت های پزشکی را تاسیس کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به مراکز درمانی دانشگاه ها افزود: در هر دانشگاه یک مرکز درمانی یا درمانگاه وجود دارد، اما تاسیس پایگاه اورژانس در دانشگاه ها می تواند پاسخگوی نیاز های بیشتری باشد و با این تفاهم نامه اورژانس می تواند خدمات خود را بیشتر عرضه کند.

صدیقی خاطرنشان کرد: همچنین امیدواریم با شروع ترم آینده تعداد زیادی از دانشگاه ها تحت پوشش خدمات اورژانس قرار گیرند.

کد مطلب 4303214
زهرا سیفی

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