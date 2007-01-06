نت های آسمانی یک آهنگساز

این آهنگ ساز نیشابوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت : قطعه موسیقی نت های آسمانی اجابت دعای حضرت ابراهیم (ع) است و شعرآن اقتباسی ازآیات127 تا 129 و 151 تا 152 سوره بقره است که توسط شاعرنیشابوری جواد گنجعلی سروده شده است .

احمد بیان گفت : مضمون آیات سوره بقره دعای حضرت ابراهیم (ع) است که هنگام ساخت بنای کعبه به اتفاق فرزندش حضرت اسماعیل (ع) از خداوند خواست یک نفر از امت وی را به پیامبری مبعوث کند و خداوند با فرستادن حضرت محمد(ص) عین دعای ایشان را اجابت کرد و بدین سان راه را برای تعالی بشر هموار ساخت .

سرپرست کانون هنر نیشابور درباره این اثر ماندگار موسیقی عنوان داشت :ساخت موسیقی ارکسترال "نت های آسمانی"درتنالیته (دو مینور) آغاز شده است که در طول قطعه به مقامهای (همایون ) - (شور ) و (چهارگاه ) نیز مدگردی خواهد داشت .

وی خاطر نشان کرد : مراحل تولید این اثر تا پایان بهمن ماه جاری به پایان می رسد و درصورت امکان و همکاری مسؤولان، اجرای زنده آن ارائه می شود.