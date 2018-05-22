مقاومت ایران اسلامی قابلیت معرفی در قالب ادبیات پایداری را دارد

به گزارش خبرنگارمهر، اسماعیل احمدی امروز سه شنبه در نشست تخصصی کتابخوان که با موضوع ادبیات پایداری در سالن اجتماعات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان برگزار شد، گفت: ادبیات و جنگ ارتباط تنگاتنگی در طول تاریخ با هم داشتند.

وی عنوان کرد: مقوله جنگ هیچ گاه تقدیس نشده و امر مبارکی محسوب نشده ولی مقوله دفاع از اعتقاد و میهن بار ارزشی در مکاتب مختلف به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: ادبیات سفیر ارزشمندی است که می تواند زیبایی ها و جذابیت هایی که در جنگ بوده موشکافی کرده و بخوبی نشان دهد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان با اشاره به اینکه یکی از صد کتاب برتر دنیا جنگ و صلح اثر تولستوی است، اظهارداشت: جنگ و مقاومت ما هم این قابلیت را دارد که در قالب ادبیات پایداری به دنیا معرفی شود.

احمدی ادامه داد: شهید آوینی فرمودند به کمک فتح خرمشهر توانستیم جلوه غنی از تربیت یافتگان مکتب دینی را به دنیا معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه جنگ برای ما برکاتی داشت، عنوان کرد: نیروی ارزشمندی به کمک ادبیات پایداری و مکتوب ما از طریق جمع آوری نیروی رهایی انقلابی آمدند.

وی بیان کرد: امیدواریم برگزاری این نشست در رونق بخشیدن به کیفیت مطالعه ادبیات پایداری که منبع معرفتی است، مثمر ثمر واقع شود.