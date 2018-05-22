محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت پزشکی ورزشی استان قم آمادگی ارائه خدمات بیمه‌ای به ورزشکاران و مربیان در زمینه حمایت از آنها در زمان بروز آسیب دیدگی‌های ورزشی را دارد اما خدمات این هیئت ورزشی محدود به زمان آسیب دیدگی نیست.

وی با بیان اینکه فدراسیون پزشکی و هیئت پزشکی ورزشی این آمادگی را دارند که هر دوره آموزشی که مورد نیاز است در هیئت‌های ورزشی برای ورزشکاران برگزار کنند، گفت: از سوی دیگر با هماهنگی با معاونت آموزشی وزارت ورزش صورت گرفته است از این پس دوره‌های تئوری آسیب ورزشی در کلاس‌های مربیگری توسط هیأت‌های پزشکی ورزشی استان‌ها برگزار می‌شود.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم گفت: در حوزه ورزش قهرمانی، در گذشته زمانی که مصدومیت گریبان یک ورزشکار را می‌گرفت آن ورزشکار در عمل به پایان دوره حرفه‌ای و قهرمانی خود می‌رسید اما امروز می‌بینید حتی زمانی که یک ورزشکار دچار یک آسیب دیدگی شدید و حساس می‌شود باز هم در اسرع وقت به میادین باز می‌گردد.

گلفشان با اشاره به نرخ خدمات بیمه ورزشی بیان داشت: ورزشکاران قمی می‌توانند با پرداخت سرانه ۱۵ هزار تومان با مراجعه به دفتر هیئت پزشکی ورزشی استان قم در ورزشگاه تختی اقدام به دریافت کارت یک ساله بیمه ورزشی کنند و تأکید می‌کنیم که حضور در میادین و فعالیت‌های ورزشی به هر شکل و نحو بدون داشتن بیمه ورزشی ممنوع است.

وی عنوان کرد: نرخ خدمات بیمه ورزشی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است به طوری که طی ۳ سال اخیر با سرانه ۱۵ هزار تومانی، بیمه یک ورزشکار انجام می‌شده اما در همین حال خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی و تعهد پرداخت در زمان آسیب، قطع عضو یا مرگ افزایش پیدا کرده است.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم تصریح کرد: با هماهنگی هیئت‌های ورزشی در طی سال دوره‌های آموزشی پرتعدادی در زمینه‌های مختلف پزشکی ورزشی اعم از تبپینگ، آشنایی با دوپینگ و فهرست مواد نیروزا ، اقدامات درمانی در قبال ورزشکاران و مبارزه با دیابت برای افراد سالمند برگزار می‌کنیم.