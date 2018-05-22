به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس در جلسه علنی امروز و با ارائه اخطار قانون اساسی، به اظهارات روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا و تهدیدات وی علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت: آیا شما به عنوان رئیس مجلس نباید در ابتدای جلسه امروز پاسخ این یاوهگوییها و بایدها و نبایدهایی که علیه ما گفت، میدادید؟
لاریجانی پاسخ داد: آنقدر این حرفها بیربط بود که ارزش جواب دادن نداشت و وزیر خارجه ما هم پاسخ او را داده است.
در پاسخ به اخطار نماینده شاهین شهر؛
لاریجانی: حرفهای وزیر خارجه آمریکا ارزش جواب دادن نداشت
رئیس مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: آنقدر حرفهای وزیر خارجه آمریکا بیربط بود که ارزش جواب دادن نداشت و وزیر خارجه ما هم پاسخ او را داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس در جلسه علنی امروز و با ارائه اخطار قانون اساسی، به اظهارات روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا و تهدیدات وی علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت: آیا شما به عنوان رئیس مجلس نباید در ابتدای جلسه امروز پاسخ این یاوهگوییها و بایدها و نبایدهایی که علیه ما گفت، میدادید؟
کد مطلب 4303234
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