به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در جلسه علنی امروز و با ارائه اخطار قانون اساسی، به اظهارات روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا و تهدیدات وی علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت: آیا شما به عنوان رئیس مجلس نباید در ابتدای جلسه امروز پاسخ این یاوه‌گویی‌ها و بایدها و نبایدهایی که علیه ما گفت، می‌دادید؟



لاریجانی پاسخ داد: آنقدر این حرف‌ها بی‌ربط بود که ارزش جواب دادن نداشت و وزیر خارجه ما هم پاسخ او را داده است.